Progressistas caminham para uma possível parceria com Fernanda Hassem em Brasiléia

O Partido Progressista (PP), partido do Governador Gladson Cameli, vem discutindo uma aliança com Fernanda Hassem (PT), em Brasiléia, não é segredo para ninguém que o governador é um simpatizante da prefeita Fernanda Hassem pelos trabalhos que ela desenvolve à frente do município, onde ambos tem se entendido nas parcerias entre Estado e Município.

Em vários locais e agendas com a gestora, o governo progressista já externou sua admiração pelo trabalho da gestora a frente do município de Brasiléia. A alguns meses vêm se encaminhando uma possível articulação entre o partido de Gladson Cameli apoie a prefeita para a reeleição.

Nos bastidores da política a nível municipal, afirma-se que as conversas tem avançado positivamente com a direção do PP tendo à frente, o presidente Vagner Galli.

O atual presidente municipal progressista, Vagner Galli, já foi vereador, presidente da Câmara e a 10 anos conduz o PP em Brasiléia. Esteve à frente coordenando a campanha do atual governador na cidade em 2018.

Vagner falou que está na articulação para que o partido caminhe junto com a prefeita Fernanda Hassem no pleito deste ano, “representamos o partido do nosso governador aqui em Brasiléia. Gladson já demostrou a simpatia que tem pela prefeita Fernanda Hassem. Nós, membros do partido estamos conversando e fazendo avaliações e há, uma grande possibilidade de caminhar junto com ela para a reeleição. Estamos com nossa chapa pronta de vereadores e o partido tem possibilidade de indicar nome para vice, estamos articulando, confiante e que essa e a melhor aliança para Brasiléia” disse.

Joaquim Lira que faz parte da executiva do partido e militante, disse que está junto na decisão que o partido tomar. “Vamos seguir as recomendações do Governador Gladson Cameli, que sinaliza para que possamos caminhar com a Prefeita Fernanda Hassem em Brasiléia, estamos caminhando para que possamos seguir juntos em 2020” disse.

Comentários

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp