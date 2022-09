Exército realiza fiscalização em combate ao ilícito na fronteira do Acre

Por Alexandre Lima

Nesta manha de sábado (03), o Comando Especial de Fronteira do Exercito Brasileiro, realizou um trabalho de vigilância na Ponte Wilson Pinheiro, que liga o Acre à Bolívia pelo município de Brasiléia.

O trabalho dos militares que vem acontecendo de maneira esporádica, está inserido no programa de vigilância das fronteiras do Brasil, especialmente no estado do Acre que faz divisa com a Bolívia.

Realizada nessa região fronteira, esse tipo de operação tem obtido resultados significativos na apreensão de drogas, veículos roubados, foragidos da justiça e identificados outros tipos de crimes ilícitos.

De acordo com o Exército Brasileiro essas fiscalizações são realizadas para intensificar a presença do Estado Brasileiro junto à faixa de fronteira, combater ilícitos como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de drogas, crimes ambientais, imigração ilegal.

