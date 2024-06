Forças de Segurança ganham novas viaturas e equipamentos adquiridos com emendas de Alan Rick

Senador também anunciou mais uma emenda de R$ 3 milhões para que a SEJUSP faça novos investimentos nas polícias, Corpo de Bombeiros, ISE e IAPEN

A trajetória política do senador Alan Rick (União Brasil) é marcada pelo apoio às forças de segurança pública e nesta quinta-feira, 13, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (CIEPS) foram entregues mais veículos e equipamentos comprados com emenda do parlamentar. Desta vez, o investimento corresponde a parte da emenda de R$ 10 milhões destinada pelo parlamentar para a SEJUSP.

Entre os itens que foram entregues estão: Caminhonetes 4×4, carros do tipo SEDAN, equipamentos de informática – nobreaks e notebooks – e ainda drones. Na mesma ocasião, as forças de segurança também receberam veículos, coletes balísticos e outros equipamentos oriundos de recursos que já estavam direcionados para essas aquisições no Ministério da Justiça entre os anos 2019 e 2022 e de convênio com o Ministério Público do Trabalho.

“Essa é só uma parte. Só aqui são R$ 3,6 milhões em veículos e equipamentos de emenda do nosso mandato e, ainda este ano, iremos realizar novas entregas com o restante do recurso direcionado que soma R$ 10 milhões contemplando todas as polícias, o Corpo de Bombeiros, ISE, IAPEN e os serviços internos da própria Secretaria de Segurança Pública.” – colocou o senador.

Alan Rick aproveitou o momento para anunciar a destinação de mais R$ 3 milhões para que a SEJUSP aplique ainda este ano e fez um pedido. “Destes R$ 3 milhões que estou cadastrando hoje para pagamento ainda este ano, gostaria de que o secretário e o governador dedicassem R$ 1,5 milhão para a compra de viaturas para reforçar o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios florestais.” – pediu.

Com o anúncio de mais R$ 3 milhões, o senador Alan Rick já destinou R$ 53 milhões desde o início do primeiro mandato parlamentar.

O secretário de Segurança Pública ressaltou que o senador Alan Rick sempre foi um apoiador das forças. “O senador, ele realmente é um grande apoiador, vem apoiando já desde deputado federal. Essa emenda, inclusive, é do último mandato dele de deputado e ela está sendo consolidada aqui como uma parte desse recurso. Os demais materiais são adquiridos com outras fontes, outras parcerias. Mas, o senador sempre nos apoiando e eu tenho certeza que continuará destinando recurso para as forças de segurança do estado do Acre.” – disse.

O governador também fez questão de agradecer o apoio do senador. “Agradeço aos nossos parlamentares por todo apoio, nossa bancada federal aqui representada pelo seu coordenador, senador Alan Rick. Esse apoio é muito importante para o nosso estado.” – finalizou.

