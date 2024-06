Alan Rick prestigia lançamento de pré-candidatura de Michel Marques à prefeitura do Bujari

Michel é o nome do União Brasil, partido comandado pelo senador no Acre

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Nesta sexta-feira, 14, com o antigo Pampa Clube lotado foi lançada a pré -candidatura de Michel Marques Abrahão à prefeitura do Bujari pelo União Brasil. A festa foi prestigiada pelo presidente da sigla no Acre, senador Alan Rick e várias outras lideranças partidárias, mandatários e pré-candidatos à vereança.

Sob aplausos, Michel agradeceu a presença de todos e lembrou de como o Bujari avançava quando foi prefeito do município. “Resisti muito aos amigos que me incentivavam a colocar o meu nome à disposição do partido e do povo do Bujari para esse desafio. Mas eu conheço as necessidades dessa terra que eu amo. Lá atrás, fizemos tanto, entregamos 377 açudes, 50 casas, frigorífico, ginásio esportivo, nossa cidade era conhecida pela produção de peixe…sofremos muito também, fomos perseguidos, mas estamos olhando pra frente, vamos trabalhar e se Deus quiser faremos muito mais.” – disse.

“Michel tem experiência, tem capacidade, está cercado de pessoas boas. Vai fazer um grande trabalho, se Deus quiser. Esse é o primeiro passo pra termos Michel novamente prefeito. Festejamos aqui o lançamento da sua pré-candidatura.” – colocou o senador Alan Rick.

Michel foi prefeito do Bujari entre os anos de 2005 e 2008. Ele participou de toda a cerimônia ao lado da esposa Shirley, dos filhos Bryan e o Lincon e fez questão de abrir o evento com oração e uma breve pregação do pastor Eliezio.

Também estiveram presentes vereadores de Rio Branco, Antônio Morais (PL) e Francisco Piaba (União Brasil), vereadores do Bujari, Elias Daier (PSDB), James Mourão (União Brasil), presidente da Câmara Municipal, o deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD), presidente da FIEAC e suplente de deputado federal, José Adriano (PP), empresário Zé Lopes, representando o deputado federal e presidente do Republicanos, Roberto Duarte, o empresário Erivelton Maximus, representando o deputado federal Coronel Ulysses, o ex-prefeito Romualdo Araújo, pastores e lideranças políticas locais.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp