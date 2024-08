Fugitivo e condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil do Acre

A Polícia Civil do Acre do Acre (PCAC), prendeu na última quinta-feira, 15, R.C.R.R, de 39 anos, em Rio Branco, o condenado pelo delito de estupro de vulnerável e pelo delito tipificado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que consiste em armazenar, material fotográfico ou vídeos cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Na ocasião do crime, o autor dos fatos, que era amigo da família da vítima de 13 anos de idade, abusou sexualmente da menor. O autor enviava fotos e vídeos íntimos para a vítima e a obrigava a também enviar fotos e vídeos dela, sem roupa.

O autor ainda teve relações sexuais com a adolescente diversas vezes. R.C.R.R ainda ameaçava a vítima dizendo que caso ela não enviasse as fotos ele iria contar para a família o que havia acontecido entre eles.

A autoridade policial informa que o caso foi descoberto pela mãe da vítima, que viu as fotos íntimas do autor no celular da adolescente e imediatamente foi à Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV) fazer a denúncia.

O registro da ocorrência foi feito em junho de 2022 e o autor foi indiciado pela Polícia Civil em julho de 2022. A sentença do judiciário ocorreu em setembro de 2023, tendo condenado R.C.R.R a 10 anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Após a expedição do mandado de prisão o autor fugiu para o estado do Amazonas, porém, havia retornado a poucos dias para Rio Branco, tendo sido capturado no bairro Bosque, capital acreana, com apoio com apoio de agentes de Capixaba e Manoel Urbano,.

