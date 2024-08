Polícia Civil do Acre apreende armas em residência

No último sábado, 27, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), realizou uma importante apreensão de armas de fogo em uma residência no Beco da Sigana, Bairro 15, segundo distrito de Rio Branco. A operação foi desencadeada após a equipe receber informações de que o local estava sendo utilizado como paiol de armas, destinadas à comercialização e outras práticas ilícitas.

Ao chegar ao endereço informado, os agentes da DHPP encontraram três armas de fogo em posse de um idoso. Durante uma breve entrevista, o suspeito admitiu que comprava e fazia a manutenção das armas com a intenção de negociá-las com terceiros. As armas apreendidas foram uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira, uma espingarda de dois canos calibre .28 e uma espingarda calibre .32, todas sem registro.

O homem foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais. A apreensão dessas armas é considerada uma ação preventiva crucial, especialmente em uma área marcada por conflitos entre facções criminosas no segundo distrito da capital. A retirada dessas armas de circulação representa um passo significativo no combate à violência e à criminalidade na região.

A Polícia Civil do Acre continua atenta e comprometida em proteger a população e coibir atividades ilícitas que ameaçam a segurança pública.

