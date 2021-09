Fundhacre realiza nova etapa do mutirão de cirurgias e Governador agradece equipe

Marcilene Conceição esperava há dois anos por uma cirurgia de vesícula. Nesta terça feira, 7, ela e mais 13 pacientes, todos de Sena Madureira, entraram no centro cirúrgico do maior hospital público do Acre, a Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), na segunda etapa do Mutirão de Cirurgias, realizado em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre).

Essa etapa, iniciada em agosto, vai contemplar 28 pacientes. Metade deles foi cirurgiada nesta terça-feira, 7, por uma equipe de 27 profissionais, em quatro centros cirúrgicos simultaneamente, com médicos, enfermeiros, auxiliares e pessoal de apoio. Segundo o presidente da unidade, João Paulo Silva, há cerca de 11 mil pacientes na fila de espera.

“Estamos gradativamente diminuindo o tempo de espera. Sem o apoio do governador a gente não teria como avançar. Mas, comprometido com a saúde da população como sempre foi, ele está nos dando o suporte necessário para diminuir o sofrimento de muitas famílias”, destaca João Paulo.

Antes do mutirão desta terça feira, segundo Silva, a Fundhacre realizou 90 cirurgias nos meses de julho, agosto e setembro, também dentro de mutirões. Todo esse avanço fez o governador Gladson Cameli ir ao hospital agradecer pessoalmente pelo trabalho e esforço que toda a equipe vem realizando.

Logo que chegou à unidade, Gladson fez questão de cumprimentar individualmente cada profissional, sempre externando seu agradecimento.

“Vocês sabem porque está acontecendo isso? É o esforço da união de todos nós, Sesacre, Fundhacre, funcionários, enfim. Eu sou grato a cada um de vocês e essa gratidão vou levar por toda vida. Vamos trabalhar unidos que sempre vai dar certo. Enquanto alguns nos criticam porque a gente cuida de vidas, nosso governo vai avançado e dando prioridades a essas pessoas que passaram anos e anos esquecidas”, disse o governador.

Depois, Gladson entrou na enfermaria cirúrgica e visitou todos os pacientes internados no setor. A eles levou uma palavra de conforto, carinho e esperança. A Secretária de Saúde, Paulo Mariano e o deputado federal Alan Rick também acompanharam a visita.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...