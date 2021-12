Funtac realiza sondagem de solo para garantir segurança na construção da ponte de Brasileia

A Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) concluirá na próxima semana o serviço de sondagem de solo, que define qual deva ser a estrutura correta nas pilastras, para que a duplicação da ponte de Brasileia-Epitaciolândia seja construída dentro das normas técnicas, garantindo, assim, a devida segurança no tráfego de todos os tipos de veículos e dos transeuntes.https://1480b629d19bc0a11cf0c4b3370fd749.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Uma equipe de oito profissionais do Departamento de Serviço de Tecnologia da Funtac trabalha com afinco, fazendo as sondagens de profundidade tecnológica necessária a essa obra de grande porte, que vai mudar positivamente a vida das comunidades dos dois municípios e o estratégico acesso para o Pacífico, por Assis Brasil.

Diariamente, pessoas da comunidade acompanham de perto o trabalho dos técnicos da Funtac, demonstrando que a duplicação da ponte é a realização de um sonho para as pessoas da região, como é o caso de João Gomes, morador antigo de Brasileia, que comparece para ver os trabalhos, mesmo com chuva.

