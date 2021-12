Prefeito Sérgio Lopes recebe Secretário de Infraestrutura e firma parcerias para Epitaciolândia

Na manhã de hoje 09/12 o Prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete Cirleudo Alencar, Secretário Estadual de Infraestrutura do Acre, a visita foi muito proveitosa, pois foram anunciadas parcerias entre governo e prefeitura para melhorias e reforma de espaços públicos bem como a construção de locais para praticas esportivas.

Na oportunidade o secretário firmou o compromisso da reforma do Ginásio Poliesportivo de Epitaciolândia Wilson Pinheiro, além disso, será elaborado um projeto para construção de um espaço esportivo no bairro Aeroporto com execução em parceria entre Seinfra e prefeitura de Epitaciolândia.

A Seinfra se comprometeu ainda em fornecer para a prefeitura de Epitaciolândia cerca de 300 toneladas de asfalto para reparo nas principais ruas e avenidas.

O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer a visita do Secretário e pediu para transmitir ao governador Gladson Cameli.

“Quero agradecer ao Secretário Cirleudo pela visita e o carinho com o município, estendo ainda minha gratidão ao Governador Gladson Cameli pela parceria e o empenho em trazer convênios que vai ajudar a melhorar a infraestrutura de Epitaciolândia, em nome de toda a população o nosso muito Obrigado.” Pontuou o prefeito.

