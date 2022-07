FURTO DE GADO: Polícia Militar prende em Flagrante três homens envolvidos em furto e abate de gado

Policiais Militares da Rádio Patrulhamento Móvel (RPM) do Terceiro Batalhão de Polícia, prenderam em flagrante na noite desta quarta-feira (27), três homens suspeitos por furto de gado, na AC-10, Estrada de Porto Acre, Ramal São Domingos.

Foto: Ecos da Notícia

Segundo informações da PM, a guarnição foi deslocada para fazer um patrulhamento a pedido do comandante da RPM, Tenente Jairo, no ramal ao lado da Distribuidora Karina. Após percorrer toda a extensão da estrada, os militares faziam o retorno, quando visualizaram um veículo em atitude suspeita, parado no escuro.

A guarnição se aproximou e pediu que os ocupantes do carro saíssem com as mãos na cabeça. Três homens desceram do veículo modelo Gol de placa MZN 2522 identificados por Evilásio Pereira de Queiroz, 20 anos, Diego Dias Fernandes, 31 anos, Rafael Araújo de Freitas, 23 anos.

Foto: Ecos da Notícia

Enquanto o policial fazia a guarda dos três acusados de furto, a outra parte da equipe fazia uma revista veicular, onde foram achados restos mortais de animais abatidos. Ao lado do carro, foi encontrado dois sacos contendo tripas e vísceras do bovino.

Um dos acusados afirmou a polícia que foi contratado por um homem conhecido por “Negão”, morador do bairro Caladinho, rua da fazenda. O mesmo pagaria 200 reais para o trio, como pagamento pelo abate do animal. Possivelmente a carne seria comercializada nos bairros periféricos de Rio Branco.

Os três foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as providências cabíveis.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp