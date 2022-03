GEFRON apreende R$ 30 kg de cocaína na fronteira e impõe prejuízo de R$ 1 milhão ao tráfico

Em mais uma operação coordenada pelo Grupamento Especial de Fronteira (GEFRON), na BR-317, foram apreendidos nesta quarta-feira (9), 30 kg de cocaína pura em formato de tabletes.

A droga vinha sendo transportada por um brasileiro, que saiu de Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia. A cocaína estava escondida no compartimento de um veículo Voyage.

De acordo com o delegado Rêmulo Diniz, coordenador do GEFRON no Acre, a droga está avalia em cerca de R$ 1 milhão.

“Quero aqui enfatizar a política desenvolvida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública e o programa VIGIA, do Governo Federal. Que têm possibilitado esse tipo de ação”, comentou Rêmulo Diniz.

