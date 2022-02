GIRO prende jovem por porte ilegal de arma de fogo em Brasiléia

Uma abordagem de rotina realizada por uma guarnição do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, resultou na apreensão de uma arma adaptada para atira com munição calibre.22, além do acusado em flagrante.

Segundo foi apurado no Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Brasiléia, a guarnição realizava patrulhamento pelo Bairro Leonardo Barbosa, quando avistaram um homem em atitude suspeita ao perceber a presença da viatura.

Fato esse que chamou atenção e foi realizado a abordagem para uma vistoria de rotina, uma vez que o bairro mencionado é considerado um dos mais perigosos do município com presença marcante de grupos criminosos.

Na revista, de pronto foi encontrado uma ‘trouxinha’ de maconha e um cigarro já feito. Em outro bolso, foi localizado três munições calibre .22 que havia comprado no lado boliviano, fato esse que levou a crer que havia uma arma em posse do suspeito, que posteriormente confessou ter uma guardada na sua casa.

A guarnição se deslocou até a residência do suspeito e realmente foi encontrado a arma caseira dentro do guarda-roupa, além de trouxinhas com cloridrato de cocaína. O mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia, onde foi realizado o registro do flagrante.

O acusado de 19 anos ficou à disposição do delegado plantonista, que por sua vez, o encaminharia para o judiciário para os procedimentos de praxe sobre o caso.

