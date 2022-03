Homem com sinais de embriaguez fura bloqueio policial e é preso em rodovia no AC — Foto: Nucom/PRF-AC https://46361ea934a8643671fc00831eea064a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Um homem foi preso, na tarde desse domingo (27), quando furou um bloqueio policial na BR-364, em Rio Branco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), o homem estava em uma moto e não obedeceu a ordem de parada.

A equipe então fez o acompanhamento do motociclista por cerca de 2 km quando ele parou. “Ao descer da motocicleta o homem estava visivelmente alterado, não obedecendo as ordens da equipe e com sinais de embriaguez”, disse.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Flagrantes, em Rio Branco.

