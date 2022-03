GIRO retira mais uma arma de circulação das ruas na fronteira

Uma denuncia anônima feita ao comando do 5º Batalhão da Polícia Militar localizado na cidade de Brasiléia, resultou na apreensão de mais uma arma que estaria em uma casa no Bairro Ferreira Silva.

Segundo foi apurado, a denuncia dava conta que o acusado, identificado pelas iniciais T. J. R., de 24 anos, foi visto escondendo uma arma de fogo no quintal de sua casa. Ao ser abordado pela guarnição do Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas – GIRO, confessou sobre a posse da mesma.

O jovem levou os policiais até o local no fundo do quintal, sendo localizada uma pistola alemã automática juntamente com 13 munições intactas calibre 7.65, sendo apreendida imediatamente.

O jovem e a pistola foram levados para a delegacia, onde foi feito o boletim de ocorrência para em seguida ser apresentado ao delegado plantonista, que deverá apresentar o caso na Comarca para os procedimentos de praxe.

