Gladson Cameli comemora os 83 anos de Feijó

A famosa Terra do Açaí está em festa. Neste 21 de dezembro, Feijó completou 83 anos de fundação. Para celebrar a data, a Prefeitura do município preparou uma extensa programação aos seus moradores. A presença do governador abrilhantou ainda mais o evento popular.

Nesta terça-feira, 21, Feijó completou 83 anos de fundação. Uma grande festa celebrou a data, que contou com a presença do governador Gladson Cameli Foto: Marcos Vicentti/Secom

Bastante solicitado para tirar fotos, o gestor retribuiu o carinho dos feijoenses com muito apreço. Cameli fez questão de conversar olhando nos olhos das pessoas, deixou sua mensagem natalina e, como de costume, também dançou, para alegria do público.

“Eu tenho um grande amor por Feijó e sempre faço questão de dizer isso todas as vezes que venho aqui. Essa população maravilhosa mora no meu coração e, como governador, tenho procurado trabalhar para melhorar a vida de cada um deles”, declarou.

Sempre irreverente, Cameli quebrou protocolos e dançou com uma moradora do município Foto: Marcos Vicentti/Secom

Gladson foi bastante aplaudido ao confirmar a instalação de uma Organização em Centrais de Atendimento (OCA) na cidade. “Esse assunto é tratado com prioridade pelo nosso governo. A população de Feijó merece um lugar digno para resolver seus problemas e tirar documentos”, afirmou.

Albanisa Maria Braga teve a oportunidade de conhecer e dar um abraço no governador. “O Gladson é uma pessoa abençoada por Deus e está trabalhando muito pelo nosso estado. Tinha muita vontade de encontrar ele e fiquei muito feliz em realizar esse desejo”, revela.

Bolo de 8 metros de comprimento foi distribuído à população Foto: Marcos Vicentti/Secom

Shows musicais, sorteio de prêmios, competições esportivas, distribuição de brinquedos, apresentação da Fanfarra Municipal e distribuição de um bolo de 8 metros de comprimento à população estavam entre as atividades que marcaram o aniversário da cidade acreana de 34,7 mil habitantes.

Inaugurações

Durante o festejo, o prefeito Kiefer Cavalcante fez a entrega de três importantes obras para Feijó. Na companhia de Cameli, o gestor municipal inaugurou a Casa de Apoio ao Ribeirinho, a orla e a praça do Contorno Beira Rio, na região central da cidade.

Durante as comemorações, prefeito Kiefer Cavalcante inaugurou obras importantes para o município Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Nesse dia em que Feijó completa 83 anos, estamos presenteando o moradores do nosso município com a entrega dessas obras. Hoje é um dia especial, de muita alegria e a visita do governador trouxe ainda mais brilho a nossa festa”, destacou.

O evento foi prestigiado ainda pelo secretário de Assuntos Governamentais, Alysson Bestene; pelo deputado federal Jesus Sérgio; pelos deputados estaduais Cadmiel Bomfim e Marcos Cavalcante; e pela prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Menezes.

