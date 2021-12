Governo inicia entrega de equipamentos para fortalecer a agricultura familiar

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), iniciou a entrega de equipamentos com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões para fortalecer a agricultura familiar. Na manhã deste sábado, 18, um caminhão baú, 260 caixas plásticas para transporte e 52 caixas térmicas foram entregues no Projeto de Assentamento Zaqueu Machado, para o grupo Horta Nativa, que trabalhar na produção de hortaliças e frutas.

Governo inicia a entrega de equipamentos com investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões para fortalecer a agricultura familiar. Foto Assessoria Semapi

São aproximadamente 36 famílias de Capixaba beneficiadas com um valor total investido de R$ 474.498,76. O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani esteve presente na entrega. “Essa iniciativa do governo é para que os comunitários possam ter autonomia nos seus processos produtivos, principalmente com relação ao escoamento dos produtos. Melhorar a qualidade de vida e trabalho dessas pessoas é também reduzir a pressão sobre o desmatamento”, argumentou.

A inciativa faz parte do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC), que consiste em um instrumento de inclusão dos pequenos produtores na política de governo, para que eles tenham a oportunidade de aperfeiçoar os processos das cadeias de valor escolhidas, tornando a propriedade produtiva e proporcionando a inserção no mercado de forma eficaz.

Os IPCs fazem parte das ações do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser) financiado pelo Banco Mundial (BIRD). “Garantir a segurança alimentar da comunidade e desenvolver potencialidades produtivas, gerar emprego e renda. Esse também é papel da gestão ambiental. Precisamos cuidar da Amazônia e também das pessoas que nela vivem”, complementou Israel Milani.

Os IPCs fazem parte das ações do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre (Proser) financiado pelo Banco Mundial (BIRD). Foto Assessoria Semapi

Estiveram presentes na solenidades de entrega o prefeito do município de Capixaba, Manoel Maia, o vice-prefeito Richard Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Capixaba, Amilton Cunha da Costa, a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Joice Nobre, o diretor do Instituto de Meio Ambiente (Imac), Renê Fontes, além de vereadores, secretários municipais e comunitários.

Com entusiasmo, o coordenador do grupo Horta Nativa, Laedes Felix da Silva, agradeceu o apoio do governo. “Nós vamos melhorar muito a nossa produção e essa iniciativa nos orgulha muito. Estamos muito agradecidos pelo caminhão e pelas caixas para armazenar nossos produtos da forma correta. Agora nossas verduras vão chegar na feira limpinhas, sem lama ou poeira”, disse o comunitário.

Entrega equipamentos Capixaba. Foto Assessoria Semapi

Mais entregas

Na sexta-feira, 10, foram entregues equipamentos com investimentos na ordem de R$ 260 mil para a comunidade do Walter Arce, no município do Bujari. O investimento para a comunidade ocorreu desde o trabalho realizado pelos técnicos, com assistência técnica a cada produtor, realização de cursos na área de gestão, associativismo e coleta de solos.

Na sexta-feira, 10, foram entregues equipamentos com investimentos na ordem de R$ 260 mil para a comunidade do Walter Arce, no município do Bujari. Foto: Assessoria Semapi

“O investimento possibilitou fazer a aquisição de dois microtratores, composto com adubadeira, carreta agrícola, roçadeira, encanteirador e salvador. Ainda foram compradas duas tendas para ajudar nas feiras, pois a comunidade expõe seus produtos em feiras livres na cidade de Rio Branco, duas vezes por semana”, explicou Israel.

A Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Três Fronteiras agrega mais de 36 famílias que vivem da agricultura familiar. Fazem parte do grupo das mulheres campesinas e estão modificando seu modo de produção, se tornando agricultores orgânicos, sem a utilização de veneno. São produtores de diversos tipos de produtos, entre eles farinha, goma de mandioca, frutas, mas principalmente desenvolvem a horticultura.

“Pra gente é uma alegria muito grande receber esse benefício. Vai reduzir e muito o nosso trabalho que já é tão difícil. Agora teremos ainda mais força de vontade para melhorar, cada vez mais”, disse a produtora rural Maria Gisele de Lima Silva.

A deputada federal Vanda Milani prestigiou a entrega. O prefeito de Bujari, Padeiro, o vice, Francisco Bessa, o presidente da Associação Três Fronteiras, Francisco e os vereadores Luciano da saúde e Elias Daier também prestigiaram a solenidade.

A próxima comunidade beneficiada será na Vila Campinas, em Plácido de Castro. A Cooperaçaí vai receber na próxima terça-feira, 21, um câmara fria, dois filtros de poço artesiano e um caminhão com baú refrigerado.

