Gladson Camelí e Mailza Assis firmam termos de fomento para fortalecer ações sociais 





Com o apoio de emendas parlamentares, na tarde desta terça-feira, 28, o governador do Acre, Gladson Camelí, e a vice-governadora Mailza Assis, realizaram a assinatura de termos de fomento voltados ao fortalecimento da sociedade civil. A iniciativa apoia entidades que realizam ações sociais relevantes para a população acreana, com articulação conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta liderada pela vice-governadora.

Os termos firmados representam parcerias entre o poder público estadual e entidades da sociedade civil, com o objetivo de executar projetos de interesse público nas áreas de assistência social, proteção de crianças e adolescentes, inclusão produtiva, atenção à população em situação de rua e promoção da saúde pública. Na ocasião, três instituições sediadas em Rio Branco foram contempladas, totalizando um investimento de R$ 1,19 milhão em recursos de emendas parlamentares.

Durante o evento, o governador Gladson Camelí destacou a importância da união entre diferentes esferas do poder público e da sociedade civil para enfrentar os desafios sociais do Acre.

“Os desafios são grandes, mas, se estivermos unidos, as diferenças serão diminuídas, beneficiando diretamente o povo. Ações como essa mostram a importância da união entre instituições governamentais, legislativas e da sociedade civil para resolver os problemas da nossa população. Temos aqui um exemplo concreto de como essa unidade pode reverter situações sociais delicadas”, afirmou.

A vice-governadora Mailza Assis também enfatizou o papel das entidades parceiras na execução de políticas sociais. “Parabenizo o empenho dessas organizações que atuam como braços parceiros do governo, garantindo apoio efetivo a muitas famílias. Ficamos felizes em oportunizar cuidado e carinho para tantas pessoas. Queremos sempre estruturar iniciativas como essa, para que alcancem cada vez mais beneficiados”, afirmou.

Instituições contempladas

Uma das instituições contempladas foi a Associação Beneficente Kairós, com emenda do deputado estadual Adailton Cruz no valor de R$ 1 milhão, para fortalecer programas de proteção e acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco social, oferecendo serviços de convivência, apoio psicossocial e ações de promoção da cidadania.

A presidente do Instituto Kairós, Rose Mendes, agradeceu o apoio e ressaltou o impacto da iniciativa. “É uma honra ter o nosso trabalho apoiado e saber que o poder público acredita na nossa luta. Há 13 anos trabalhamos de maneira voluntária buscando beneficiar as comunidades carentes por meio da educação, do esporte e da assistência social”.

O deputado Adailton Cruz, autor da emenda, destacou a importância do investimento: “Esse é um momento de gratidão, em que nos sentimos úteis por ajudar o próximo. Fico muito feliz em apoiar iniciativas que são fundamentais para as pessoas em vulnerabilidade social.”

Outra instituição beneficiada foi o Instituto Inova, com o valor de R$ 100 mil, pelo deputado estadual Whendy Lima, beneficiando jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. A organização desenvolve programas de capacitação e inclusão social com foco na qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.



O projeto Vita, Vidas Transformadas no Acre, com apoio da parlamentar Michelle Melo foi contemplado com o valor de R$ 90 mil, para implementar e fortalecer serviços de proteção social voltados a pessoas em vulnerabilidade, incluindo população em situação de rua e egressos do sistema prisional.

