Roda de conversa sobre bullying conscientiza alunos da Escola Elozira dos Santos Thomé





Alunos da Escola Estadual Lozira dos Santos Thomé, localizada no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, participaram nesta terça-feira, 28, de uma roda de conversa sobre o bullying e suas consequências, promovida pela Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE). O encontro teve como objetivo despertar nos estudantes a reflexão sobre o respeito, a empatia e a importância de combater toda forma de discriminação, dentro e fora da escola.

A atividade foi conduzida pela assessora da Divisão, Soraya Alves, que destacou a importância de tratar o tema de forma dialogada. “É um momento de troca. A gente conversa, mostra algumas situações e, no final, eles fazem a interpretação de imagens, o que ajuda na reflexão e na autoavaliação sobre tudo o que foi discutido”, explicou.

Segundo Soraya, o trabalho desenvolvido pela SEE tem como foco promover a inclusão, a cidadania e o combate à discriminação, abordando não apenas o bullying, mas também temas como xenofobia, racismo e intolerância: “A escola é um recorte da sociedade, e tudo o que acontece lá fora acaba se refletindo no ambiente escolar. Por isso, é fundamental trabalhar a cultura de paz e o respeito às diferenças”.

A assessora lembrou ainda que o bullying é considerado crime desde 2024, podendo gerar multas às famílias dos agressores e, em casos de cyberbullying, até dois anos de reclusão.

Reflexão sobre o tema

Durante a atividade, os estudantes puderam compartilhar experiências e refletir sobre o tema. Para Maria Eduarda Andrade, aluna do 8º ano, o momento foi de grande aprendizado.

“Eu achei maravilhoso, porque hoje em dia é muito importante falar sobre isso. Os profissionais explicaram tudo direitinho. Ainda tem muito bullying nas escolas, e aqui não é diferente. A gente aprendeu sobre o bullying social, físico, psicológico e o cyberbullying, que é o mais comum nas redes sociais”, contou.

Também do 8º ano, Sarah Lopes destacou a importância da empatia no convívio escolar: “Achei ótimo, porque tem muita falta de respeito e de empatia. Acho que depois dessa conversa as pessoas vão pensar mais antes de agir. Aprendi que é preciso amar o próximo e respeitar o outro, porque o que eu não quero para mim, não devo fazer com os outros”.

























