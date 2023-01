Gladson Cameli toma posse e secretários terão prazo de cem dias para mostrar trabalho

Governador Gladson Cameli tomou posse para a sua segunda gestão no comando do Acre, garantindo que não medirá esforços para buscar alternativas em benefício do povo acreano. Gladson foi enfático ao afirmar que a eleição já passou e que daqui para frente vai procurar deputados e senadores para ajudarem o Acre.

Durante o seu discurso, assegurou que vai procurar o presidente Lula e em breve irá à Brasília para ter uma conversa com Luís Inácio Lula da Silva.

Se referindo aos secretários foi duro ao dizer que os mesmos terão 100 dias para mostrar trabalho e apresentar resultados.

A cerimônia de posse de Gladson Cameli foi bastante prestigiada.

