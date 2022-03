Gladson convoca mais de 100 integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (Doe) desta quinta-feira (17) a convocação de mais de 100 integrantes do concurso da Polícia Civil para o curso de formação. A notícia foi antecipada pelo ContilNet na última semana.

As vagas são para agente, perito e médico legista. As matrículas acontecem entre os dias 21 e 25 de março, das 8h30 às 13h. Local: Coordenação da Acadepol, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (CIEPS). Endereço: Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

“Somente serão admitidas as matrículas no Curso de Formação Policial dos candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições dos cargos, apresentarem documento de identidade em bom estado de conservação”, diz um trecho do decreto.

O curso de formação consiste em aulas presenciais e prova final para avaliação dos conhecimentos adquiridos, com duração de 760 (setecentos e sessenta) horas-aula, podendo ser realizado em dia útil ou não, sendo integral nos dias úteis e em qualquer turno nos feriados e finais de semana.

