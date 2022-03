Mensagens trocadas demonstram ambulatórios alagados e suspensão de atendimento há semanas

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) recebeu denúncias sobre a contaminação dos ambulatórios devido à inundação pela água das chuvas que ocorrem no período de inverno amazônico da área de ambulatórios da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). O problema foi registrado no dia 24 de fevereiro e até o momento a falha persiste devido à falta de substituição de telhas, segundo trabalhadores do local.

O Sindicato teve acesso a trocas de mensagens do grupo Serviço de Ambulatórios (Same), em que gestores narram o problema aos servidores, informando também a quebra de equipamentos, resultando na suspensão dos serviços de raio-x, de ultrassonografia e endoscopia.

Segundo o vice-presidente do Sindmed-AC, Rodrigo Prado, o caso é grave e demonstra a falta de compromisso do governo com a saúde pública. A situação será alvo de denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE) e Conselho Regional de Medicina (CRM).

“Vamos encaminhar todo o problema aos órgãos fiscalizadores para que haja a punição pela falta de resolução. Isso deixou de ser inépcia e acredito que tenha semelhança a um crime de prevaricação por parte da gestão”, criticou Rodrigo Prado.

