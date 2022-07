Gladson define Alan Rick para vice

A notícia veiculada no Notícias da Redação dando conta que um milionário do Juruá seria o Vice de Gladson Cameli movimentou o tabuleiro da política no final de semana.



Foram vários os contatos telefônicos mantidos com assessores de partidos que irão apoiar a candidatura de Gladson a reeleição.



Ontem, domingo, Gladson resolveu convidar o deputado federal Alan Rick para ser o seu vice. Alan estava com sua candidatura ao senado consolidada, mas entre um cafezinho e outro resolveu aceitar o convite do governador.



Por se tratar de um nome leve, que prega sempre a conciliação, Alan Rick fortalece a candidatura de Gladson.



O milionário de Cruzeiro do Sul foi consultado a respeito do assunto e será candidato a deputado federal com todo o apoio da máquina do governo

