Gladson deve convocar em torno de 100 integrantes do cadastro de reserva da PC na próxima semana

EVERTON DAMASCENO

Foto: Marcos Vicentti/Secom

O governador Gladson Cameli deve convocar nos próximos dias uma parte do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil. A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet pelo secretário de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), coronel Ricardo Brandão, nesta sexta-feira

O gestor afirmou que a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) já finalizou o parecer com a análise das vacâncias e a quantidade de vagas disponíveis que deve ser entregue ao governador na próxima segunda-feira (14).

“Estávamos fazendo alguns ajustes para saber se teríamos a possibilidade de ampliar algumas vagas. A posição deve sair na segunda-feira, com o quantitativo real”, destacou Brandão.

Após receber o ofício, fica a critério do governador o dia da convocação.

Quando questionado sobre o quantitativo, Ricardo reforçou que o número é de aproximadamente 100 integrantes, entre agentes, peritos e médicos legistas.

“Em torno de 100 vagas que serão distribuídas entre esses cargos. Estamos apenas esperando os devidos trâmites para fazermos o anúncio”, finalizou

