Noticias da Fonteira

Acre

Governador Gladson Camelí é homenageado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas com a Medalha Imperador Dom Pedro II

nov 29, 2025


Na tarde desta sexta-feira, 28, o governador do Acre, Gladson Camelí, foi agraciado com a Medalha Imperador Dom Pedro II, a mais alta honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). 

A distinção reconhece o apoio do governo acreano e do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) na abertura do ramal que conecta Feijó ao município amazonense de Envira, possibilitando a instalação de um novo quartel dos Bombeiros na cidade. 

Governador acreano foi condecorado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas pela abertura do ramal que conecta Feijó ao município amazonense de Envira. Foto: Mauro Neto/Secom-AM

Aberto em agosto deste ano, o ramal Joaquim Souza, com 56 quilômetros de extensão, também fortaleceu a integração regional, ampliou o escoamento da produção agrícola e melhorou a mobilidade de dezenas de famílias. A obra integra a Operação Verão 2025, que prevê a recuperação de ramais e melhorias na infraestrutura rural.

Infraestrutura rural garante acesso entre Feijó e o município amazonense de Envira. Foto: Andriel Luy/Deracre

Instituída pelo Decreto nº 25.717, de 2006, a medalha foi entregue durante solenidade alusiva aos 27 anos de emancipação do CBMAM, no Quartel do Comando Geral, em Manaus. Além de Camelí, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, também foi homenageada.

Pelo grande feito do seu governo, o chefe de Estado recebeu a mais alta honraria concedida pelo CBMAM. Foto: Mauro Neto/Secom-AM

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Camelí disse sentir-se honrado  pela homenagem, agradecendo ao comandante-geral do CBMAM, coronel Orleílso Ximenes Muniz, e ao governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele destacou que a integração entre os estados amazônicos é fundamental para o desenvolvimento regional e para garantir o direito de ir e vir das populações.

O governador agradeceu a honraria: “Me sinto muito grato por receber essa bela medalha que representa o bom trabalho que o nosso governo tem desempenhado. É valioso cuidar da população do Acre e dos nossos vizinhos, trabalhamos com muita dedicação para o povo brasileiro. Minha gratidão ao coronel e a toda a equipe dos Bombeiros por esse reconhecimento que recebo com muita humildade”.

Na ocasião, o governador Camelí conheceu as dependências do CBMAM. Foto: Mauro Neto/Secom-AM

Camelí afirmou ainda que contribuir para a ligação terrestre entre Feijó e Envira representa uma enorme satisfação, reforçando que, apesar das divisas, acreanos e amazonenses formam um mesmo povo na busca por prosperidade.

