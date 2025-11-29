Paratletas acreanas vencem barreiras e conquistam medalhas de ouro em competição nacional





O Acre vive um momento histórico no esporte. Com o apoio do governo do Estado, centenas de atletas têm conquistado cada vez mais espaço no cenário nacional, derrubando barreiras e alcançando resultados inéditos. Em novembro, o paratletismo acreano deu um passo significativo: as atletas Ana Rafaela Oliveira e Isabelly Victoria Gonçalves brilharam nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo, trazendo medalhas e mostrando o potencial esportivo do estado.

A Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) tem atuado intensamente para garantir que os talentos acreanos sejam reconhecidos em todo o país. Por meio de investimentos em infraestrutura e do apoio financeiro às viagens dos competidores, o governo estadual reforça seu compromisso com a valorização desses atletas.

Aos 11 anos, Ana Rafaela já acumula nove medalhas em sua trajetória esportiva. Somente nas Paralimpíadas Escolares deste mês, a estudante conquistou três ouros no atletismo, nas provas de 100 metros, 60 metros e salto em distância, superando suas próprias expectativas.

“Foi muito bom [vencer]. Fiquei muito feliz. Pensei muito na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família. [Essa vitória] foi para eles. Espero continuar, porque gosto muito do atletismo”, afirma.

A viagem só foi possível graças ao apoio do Estado, que garantiu as passagens aéreas e os custeios dos dias fora do Acre. Com isso, a gestão pública reafirma o incentivo e o investimento nos talentos locais.

A mãe, Priscila Oliveira, destaca que o atletismo tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da filha. Ela conta que, desde que Ana Rafaela começou a treinar, seu progresso foi notável, tornando-se uma criança mais feliz.

“Quando ela soube que ia para São Paulo participar dessa competição chorou muitas vezes, pensando que não tinha condições de vencer e Deus nos honrou. Todos ficamos felizes. Eu chorei, gritei e pulei quando me ligaram falando que ela tinha ganhado em primeiro lugar”, conta a mãe.

Para o titular da Seel, Ney Amorim, essas vitórias evidenciam o potencial que o Acre possui no esporte. Ele destaca que esses competidores são verdadeiros guerreiros que saem do estado determinados a conquistar resultados expressivos e a representar os acreanos.

“Ficamos felizes e orgulhosos de fazer parte desse momento da história, em que o governador Gladson Camelí realiza um investimento maciço no esporte. Temos mais de 255 atletas do nosso estado que já participaram de competições fora graças ao apoio do governo, em atividades de nível nacional e internacional, sempre com excelentes resultados, conquistando medalhas de ouro ou de prata. Isso nos honra e alegra muito. Eu, que vim do esporte, fico empolgado com esse avanço”, declara Amorim.

Invicta

Isabelly Victoria, com apenas 12 anos, já escreve uma história que impressiona quem acompanha a bocha paralímpica. Atleta da classe BC3, ela chega ao segundo ano consecutivo sem perder, tornando-se bicampeã da competição nas Paralimpíadas Escolares e mantendo sua invencibilidade.

Segundo a mãe, Francisleide Gonçalves, Isabelly é fruto de uma gestação trigemelar, sendo a última a nascer e, por isso, acabou sofrendo sequelas no parto. Desde então, ela demonstra uma força admirável, enfrentando com coragem os tratamentos e terapias necessários para seu desenvolvimento.

“Hoje, ver minha filha superar tantos desafios, conquistar autonomia e encontrar um espaço onde ela pode brilhar e mostrar suas habilidades é algo de encher o peito. Cada avanço que ela tem dentro do esporte paralímpico tem um peso de grande vitória, e ela ser bicampeã invicta por dois anos consecutivos, diante de todas as diferenças em relação aos equipamentos das adversárias, é algo surreal”, frisa.

Isabelly é não verbal, o que acrescenta novos desafios à sua rotina e ao processo de aprendizagem. Ainda assim, ela se comunica por outras formas e encontra nos treinos e nas competições um espaço onde sua determinação fala mais alto do que qualquer palavra.

“O esporte tem oferecido qualidade de vida, desenvolvimento e propósito para um futuro melhor para ela. Cada nova vitória traz a sensação de alívio de estar no caminho certo, de que valeu a pena cada esforço, e é algo que só quem acompanha de perto sabe”, finaliza Francisleide.

The post Paratletas acreanas vencem barreiras e conquistam medalhas de ouro em competição nacional appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...