Governador Gladson Camelí prestigia inauguração do Pronto Atendimento da Clínica Silvestre Santé, em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Camelí, participou ao entardecer desta segunda-feira, 24, da inauguração do Pronto Atendimento da Clínica Silvestre Santé, em Rio Branco. A nova unidade amplia a oferta de serviços médicos na capital, reforçando o atendimento de urgência e emergência à população.

Durante o evento, o governador participou de uma demonstração de massagem cardíaca, destacando a importância da capacitação em primeiros socorros. Ele parabenizou os idealizadores da clínica, os irmãos Carlos e Odilson Silvestre, naturais de Brasileia, que investiram mais de R$ 20 milhões no empreendimento.

“Este empreendimento é um exemplo do potencial empreendedor do nosso estado. Investimentos como este não apenas melhoram o acesso à saúde, mas também geram emprego e saúde para nossa população”, afirmou o governador.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve presente e destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a melhoria da saúde da população. “A localização dessa clínica é estratégica, porque esta região realmente estava sem um atendimento de urgência e emergência. Além disso, a qualidade do trabalho deles é baseada nos protocolos do Hospital Sírio-Libanês, algo que nós, acreanos, agora temos à disposição”, afirmou, e concluiu destacando seu apoio ao empreendimento e reforçando que o poder público estará sempre à disposição para parcerias que beneficiem a população.

O médico cardiologista Odilson Silvestre, responsável técnico da unidade Silvestre Santé, explicou a proposta do novo Pronto Atendimento da clínica. Segundo ele, o serviço foi criado para oferecer assistência rápida e eficaz a pacientes em situação de emergência, com risco de morte ou necessidade imediata de atendimento. “O pronto atendimento vem com essa proposta: oferecer um serviço ágil, com especialistas no suporte e exames laboratoriais e de imagem à disposição. Nosso objetivo é resolver rapidamente o problema das pessoas”.

Além do novo serviço, Silvestre destacou o lançamento do projeto “Aperta o Peito”, que pretende capacitar 300 mil acreanos para salvar vidas em casos de parada cardíaca. “As paradas cardíacas acontecem longe de profissionais da saúde, longe dos hospitais. Queremos ensinar o público leigo a agir nessas situações. Nesta semana, faremos treinamentos em empresas e repartições públicas, e nos dias 29 e 30 estaremos no shopping orientando a população sobre a massagem cardíaca”, explicou.

O Acre tem vivenciado um crescimento significativo no empreendedorismo, com iniciativas que impulsionam a economia local e promovem a inclusão social. A parceria com instituições privadas promove um ambiente favorável de negócios nos municípios do interior e voltado para as mulheres, tanto que foi formalizado um Grupo de Trabalho (GT), em janeiro deste ano, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

O governo do Acre reafirma seu compromisso em apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do estado, fortalecendo setores essenciais como saúde, educação e turismo, e garantindo melhores condições de vida para toda a população.































































The post Governador Gladson Camelí prestigia inauguração do Pronto Atendimento da Clínica Silvestre Santé, em Rio Branco appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp