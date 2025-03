Secretaria de Planejamento promove palestra sobre saúde mental para servidores

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e de Administração (Sead), promoveu nesta segunda-feira, 24, a palestra Diálogos que Transformam: Saúde Mental e o Bem-estar no Serviço Público, que trouxe reflexões sobre as recentes atualizações na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Realizado no auditório do Palácio das Secretarias, em Rio Branco, o evento foi voltado para os servidores da Seplan e Sead, reforçando o compromisso do governo com a valorização e a qualidade de vida dos profissionais do serviço público.

Durante a palestra, a servidora pública e psicóloga Elisângela Rocha destacou a importância do bem-estar mental no ambiente de trabalho, enfatizando que a saúde mental vai além do conceito de ausência de doença, sendo uma construção diária que impacta todas as áreas da vida dos servidores. Segundo a profissional, a pandemia trouxe mudanças profundas na forma como as pessoas vivenciam suas emoções e reconhecem sinais de adoecimento, tornando essencial o diálogo e a conscientização sobre o tema. “A cicatriz da pandemia mudou a nossa forma de sentir, de pensar, de vivenciar como nós estamos adoecidos, fisicamente e mentalmente”, ressaltou.

A palestrante também abordou a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) do MTE, que a partir de maio começará a fiscalizar não apenas as condições de segurança no trabalho, mas também aspectos psicossociais. A nova regulamentação amplia a responsabilidade das empresas e gestores, tornando a promoção da saúde mental um compromisso institucional. Para a psicóloga, “o avanço é fundamental”.

Autocuidado e equilíbrio na rotina do servidor público

E a contrapartida do indivíduo também é importante: “Saúde mental não é só responsabilidade das instituições governamentais, não é apenas uma política de governo, é uma construção dentro de cada um de nós, que permeia as várias esferas da nossa vida”.

A palestrante reforçou que o autocuidado deve ser visto como parte essencial do cotidiano, incentivando os servidores a refletirem sobre seu estado emocional e adotarem estratégias para fortalecer a saúde mental, destacando que o equilíbrio entre corpo, mente e propósito de vida é essencial para o bem-estar e para relações mais saudáveis no ambiente profissional e pessoal.

