Governador Gladson Camelí recebe comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e agradece apoio durante a enchente

Em um gesto de reforço à cooperação entre as instituições durante o período de cheias no estado, o governador do Acre, Gladson Camelí, reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 27, com o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de brigada Diógenes de Souza Gomes, no Palácio Rio Branco. O encontro teve como foco a colaboração entre as forças estaduais e federais para garantir uma resposta eficaz às comunidades afetadas pelas enchentes.

Também participaram da reunião os coordenadores da Defesa Civil estadual e municipal, coronel Carlos Batista e coronel Cláudio Falcão, respectivamente. Durante o encontro, Camelí ressaltou a importância do alinhamento entre as instituições para mitigar os impactos das chuvas sobre a população acreana.

“Conte com o governo do Acre, sou grato por todas as parcerias que cultivamos na jornada de proporcionar o melhor para a população. Que estejamos sempre alinhados e nos comunicando, pois unidos somos mais fortes”, afirmou Camelí.

O comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva reafirmou o seu compromisso com o apoio às ações da Defesa Civil no estado. “Recebemos solicitações de apoio para atuação durante o período de cheia e atendemos com o nosso melhor. As Forças Armadas são uma verdadeira mão amiga do governo e seus municípios. Contem com o nosso apoio sempre”, declarou o general Diógenes.

O coronel Carlos Batista pontuou que, apesar de um ano menos severo em relação a enchentes, a equipe da Defesa Civil permanece em alerta para eventuais emergências. “Este ano foi mais tranquilo em comparação aos anteriores, mas seguimos vigilantes. As chuvas devem continuar até abril, e nossa equipe está preparada para dar uma resposta rápida e eficaz à população caso seja necessário”, explicou Batista.

