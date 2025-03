Vice-governadora Mailza vistoria obra da ponte da Sibéria, em Xapuri, que tem previsão de inauguração em setembro

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, realizou uma visita técnica, na tarde desta quinta-feira, 27, nas obras de construção da ponte sobre o rio Acre, que liga o centro do município de Xapuri ao bairro Sibéria. Ela foi recepcionada no aeródromo da cidade pela presidente doDepartamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, o prefeito do município, Maxuel Maia, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Manoel Morais, vereadores e secretários municipais.

Acompanhada dos secretários de Governo, Luiz Calixto, da Casa Civil, Jonathan Donadoni, e de Esporte e Lazer, Ney Amorim, a vice-governadora seguiu direto para o canteiro de obras no final da rua Sandala Koury, onde cumprimentou os trabalhadores e ouviu as explicações técnicas do engenheiro Leandro Braga Vieira. “A obra está na fase de superestrutura, processo construtivo de balança sucessivo no vão de 105 metros e o vão de laje de viga. O inverno não foi muito rigoroso, não tivemos alagações, conseguimos avançar”, informou Vieira.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que a previsão de inauguração da ponte é o mês de setembro. Ela destacou que trabalha em um projeto complementar da obra, que visa a pavimentação da rua Petropolis, com construção de uma academia. “Essa é uma das maiores pontes do estado com vão total de 363 metros. Estamos, a pedido do governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza e o prefeito Maxuel, planejando obras complementares”, acrescentou.

Mailza destacou o conjunto de investimentos do governo do Estado na região e os impactos positivos na vida de quem mora na cidade e na zona rural do município. “São mais de R$ 70 milhões de investimentos na realização de muitos sonhos. Isso mostra o compromisso do nosso governo com a população de Xapuri”.

A vice-governadora ainda lembrou mais um investimento que foi iniciado pelo governo, a construção de 100 casas populares em frente ao aeródromo do município que vão ajudar a resolver os problemas ligados ás enchentes do rio Acre e a obra de acesso a cidade por meio da Variante. “Xapuri voltará a ser a Princesinha do Acre. Além do governo do Estado, temos que agradecer o apoio da nossa bancada federal e dos nossos deputados. Temos aqui o deputado Manoel Morais, que é filho da terra e tem um carinho especial por todos”.

O prefeito do município, Maxuel Maia, agradeceu a visita da vice-governadora, afirmou que sonhos de décadas estão sendo concretizados com a força de trabalho do governo. “Há 20 anos não se construía uma casa popular, este ano o Estado, com apoio do governo federal abriu um canteiro de obras que nunca se viu na cidade. A obra da Variante, a ponte que nos conecta com o bairro da Sibéria, vivemos a concretização de muitos sonhos, obrigado vice-governadora Mailza”.

Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra de construção da ponte sobre o rio Acre conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

