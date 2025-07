Governador Gladson Camelí visita obra na AC-445 que liga Bujari a Porto Acre

Acompanhando de perto as ações promovidas pelo governo do Acre, o governador Gladson Camelí esteve, na tarde desta quinta-feira, 24, nas obras de implantação e pavimentação da rodovia AC-445, trecho estratégico que conecta os municípios de Bujari e Porto Acre.

A obra é uma realização do governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e atualmente está na etapa de imprimação, fase em que se aplica uma camada fina de asfalto diluído sobre a base da estrada, promovendo melhor aderência entre a base e o revestimento asfáltico.

Para o governador Gladson Camelí, o projeto representa mais integração e oportunidades para os acreanos. “Estamos cumprindo nossa promessa, garantindo o direito de ir e vir da população e permitindo que os produtores rurais escoem seus produtos. Agradeço ao prefeito do Bujari, Padeiro, e ao prefeito Máximo, de Porto Acre, pelas parcerias com o governo. Juntos, estamos diminuindo desigualdades e aproximando as comunidades”, declarou.

A intervenção está dividida em dois lotes, com um total de 38,26 quilômetros de extensão, sendo 19,60 km no Lote I e 18,66 km no Lote II. O investimento ultrapassa R$42 milhões, provenientes de uma emenda parlamentar de R$126 milhões destinada ao governo do Acre pelo senador Márcio Bittar para obras em rodovias estaduais.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os serviços estão avançados. “Concluímos 100% da terraplanagem e da sub-base no Lote I, e já atingimos 95% da sub-base no Lote II. Essa estrada é um antigo sonho da população, e estamos executando com responsabilidade, garantindo infraestrutura de qualidade para quem mais precisa”, afirmou.

A execução da obra reacende a expectativa de desenvolvimento econômico e valorização de propriedades na região. “Essa rodovia é mais que uma conexão física, é uma nova rota de comércio que traz prosperidade, valoriza imóveis e resgata o sonho da produtividade. Para nós, é a realização de um sonho. Só temos a agradecer ao governador Gladson Camelí”, destacou o prefeito de Porto Acre, Máximo Costa.

A AC-445 beneficiará diretamente moradores de Bujari e Porto Acre, além de todos que utilizam a malha rodoviária estadual, promovendo mobilidade e desenvolvimento.

O prefeito de Bujari, Padeiro, também comemorou o avanço. “Essa obra representa uma grande conquista para nossa população. Com a reabertura da estrada e tantas outras ações realizadas em parceria com o Estado, voltamos a sonhar com dias melhores. Agradecemos ao governador, ao senador Márcio Bittar e à presidente do Deracre por tornarem isso possível”, disse.

O governo do Acre mantém diversas frentes de trabalho em andamento em todo o estado, com obras de recuperação de ramais, pavimentação urbana, construção de pontes e investimentos em máquinas e equipamentos, promovendo melhorias estruturais e sociais para a população.





























