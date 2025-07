Acre está entre os três estados com maior participação de concluintes da região Norte no Enem 2025

O Acre alcançou um dos melhores índices de participação entre os estudantes da rede pública no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. De um total de 10.073 concluintes do ensino médio pré-cadastrados, 8.212 confirmaram a inscrição. Isso representa uma taxa de 81,52%, acima da média nacional, que foi de 72,6%.

O dado, divulgado pelo Ministério da Educação, destaca o esforço coordenado da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) para ampliar o acesso ao exame. Com apoio das escolas, núcleos regionais e equipes pedagógicas, a mobilização se deu por meio de ações de sensibilização, orientações em sala de aula e suporte técnico.

A adesão expressiva entre os concluintes mostra o grau de engajamento dos jovens da rede pública e o reconhecimento da importância do Enem como porta de entrada para o ensino superior. Uma das ferramentas que tem reforçado essa preparação é o programa Pré-Enem Legal, que oferece revisões presenciais, simulados, materiais de estudo e apoio digital por meio do Centro de Mídias do Estado do Acre.

Para o secretário de Educação, Aberson Carvalho, o resultado reflete um esforço coletivo. “Nosso compromisso é garantir que cada aluno que conclui o ensino médio tenha a chance real de seguir estudando. O Enem é uma das principais vias de acesso ao ensino superior, e queremos que a juventude acreana esteja pronta para atravessá-la”, afirmou.

Mesmo sendo um dos menores estados em número absoluto de inscritos, o Acre figura entre os três com maior adesão proporcional ao Enem na Região Norte, ao lado de Amapá e Pará. O desempenho entre os concluintes reforça o compromisso do estado em garantir oportunidades educacionais reais para seus jovens.

