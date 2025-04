Governador Gladson Camelí vistoria obras do Deracre em Tarauacá durante Operação Verão

Durante as comemorações pelos 112 anos de emancipação política do município de Tarauacá, o governador do Estado do Acre, Gladson Camelí, realizou, nesta quinta-feira, 24, uma vistoria às obras executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), que integram a “Operação Verão” — ação estratégica do governo para melhorar a infraestrutura viária dos municípios acreanos.

Em Tarauacá, os trabalhos começaram pela tradicional Avenida Antônio Frota, uma das principais vias da cidade. Ao todo, estão sendo aplicadas 400 toneladas de asfalto para garantir mais qualidade no tráfego urbano e mais conforto à população. A operação conta com seis equipamentos cedidos pelo Estado para reforçar a agilidade e eficiência das intervenções.

Durante a vistoria, o governador destacou a importância da ação para o desenvolvimento da cidade e valorização dos espaços urbanos. “Essa operação é um presente ao povo de Tarauacá, mas, mais do que isso, é um compromisso que estamos cumprindo com a melhoria da infraestrutura urbana. Com asfalto novo, melhoramos o acesso, o comércio local, a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. Além disso, temos outras frentes de serviço do nosso governo em andamento, como a terceira entrada de Tarauacá, no valor de R$ 11 milhões, e o Ramal do Socó, com investimentos de R$ 1,4 milhão, viabilizados por emenda da então senadora e hoje nossa vice-governadora, Mailza Assis”, afirmou.

A presença do governador e o trabalho conjunto entre Estado e Município foram bem recebidos pela comunidade, que observa os primeiros resultados das obras. As ações integram o plano estadual de recuperação da malha viária, que vem sendo intensificado durante o verão amazônico, período mais propício para a execução de serviços desse porte.

As frentes de trabalho seguirão avançando por outros pontos do município nos próximos dias, contemplando ruas e avenidas estratégicas para a mobilidade urbana local.

