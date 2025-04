Governador Gladson Camelí participa da reinauguração do Estádio Naborzão em Tarauacá

O governo do Acre e a Prefeitura de Tarauacá entregaram oficialmente à população tarauacaense, nesta quinta-feira, 24, o Estádio Naborzão, completamente revitalizado. A reinauguração foi marcada por um evento histórico: o “Jogo das Estrelas”, que contou com a presença especial do ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do futebol brasileiro, e reuniu atletas locais, autoridades e centenas de torcedores.

A reforma do estádio foi executada pelo governo do Estado como parte do investimento em infraestrutura esportiva nos municípios com o valor estimado de R$ 250 mil. O Naborzão agora oferece melhores condições para a prática esportiva, com gramado renovado, arquibancadas revitalizadas, vestiários adequados e sistema de iluminação, devolvendo à população de Tarauacá um dos principais espaços de lazer e esporte da cidade.

O governador Gladson Camelí participou da cerimônia de reinauguração e destacou a importância da obra para a juventude e para o fortalecimento do esporte no interior. “O Estádio Naborzão está de volta e melhor do que nunca. Nosso compromisso é com as pessoas, e o esporte transforma vidas. Ver a alegria da nossa gente aqui hoje é a maior recompensa. Tarauacá merece esse presente”, declarou o governador.

A vice-governadora Mailza Assis também esteve presente e reforçou o papel do esporte como ferramenta de inclusão e oportunidade. “Cada investimento como esse é uma chance de mudar realidades. O novo Naborzão será um espaço de encontro, de esperança e de construção de sonhos para a juventude tarauacaense”, disse.

O secretário de Esportes do Estado, Ney Amorim, ressaltou que a revitalização do Naborzão é um passo importante na política estadual de incentivo ao esporte. “Estamos criando espaços de qualidade para que nossos jovens pratiquem esportes com dignidade. O esporte une, educa e promove cidadania, e é isso que estamos celebrando hoje”, afirmou.

O clima no estádio era de festa, emoção e gratidão. Entre os torcedores presentes, Josivânio Feitosa, morador de Tarauacá, falou com entusiasmo sobre o momento. “O Naborzão faz parte da história da nossa cidade. Ver ele assim, bonito e cheio de vida de novo, é emocionante. Hoje é um dia que vai ficar na memória de todos nós”, comentou.

A presença de Marcelinho Carioca abrilhantou ainda mais o evento. Ídolo do futebol nacional, o ex-jogador demonstrou carinho pelo povo acreano e destacou o valor de iniciativas como essa. “É maravilhoso ver um estádio como esse sendo entregue com tanta festa. O futebol é paixão e também transformação social. Parabéns a Tarauacá e ao governo por esse projeto lindo”, declarou.



















































