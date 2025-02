Governador recebe defensora pública-geral do Estado e reforça apoio à instituição que garante o acesso à cidadania

O governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta terça-feira, 25, a defensora pública-geral, Juliana Marques e a subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago. No encontro, elas falaram da atuação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AC), que deve ser expandida fisicamente para mais três cidades.

Este é o primeiro encontro de Juliana como defensora-geral e ela aproveitou para falar sobre números e como os investimentos do governo na estrutura da instituição têm impactado na acessibilidade à cidadania.

Ao relembrar os 155 mil atendimentos no ano passado feitos pela Defensoria, Juliana destacou que isso só foi possível com as ações de incentivo.

“Estamos do lado do autor e também do requerido. É importante frisar que reduzimos o número de dativos, o que demonstra uma responsabilidade com os órgãos públicos. Nossa cobertura está sendo integral em todo o estado e devemos chegar a 200 mil atendimentos este ano”, destaca.

Atualmente, segundo a defensora-geral, para um dativo ser nomeado é necessário que seja um caso excepcional, com justificativa do magistrado.

“Meu encontro hoje é para repassar que estamos em uma fase muito boa. Os defensores estão muito animados com a gestão. Colegas que fazem questão de estar presentes em ações itinerantes, de barco, avião ou carro. Todos estão contribuindo para o crescimento da instituição e queremos mostrar para a população o nosso valor”, destacou.

O governador também foi convidado para assinar a ordem de serviço da unidade de Epitaciolândia, o que deve ocorrer após o Carnaval.

Ao ouvir sobre os números, Camelí disse que o trabalho da DPE é reconhecido pela sociedade e reforçou a disponibilidade do Estado em ações que fortaleçam a instituição.

“O que eu puder fazer pela nossa Defensoria, eu vou fazer. Sei que é um desafio conduzir uma instituição como a DPE, mas te desejo sorte e não tenho dúvida do sucesso da sua administração. É notório o reconhecimento da população. Então, contem comigo para tudo aquilo que for deixar o Estado mais próximo da população”, destacou.

A possível cheia no Acre também foi pauta no encontro, e o governador pediu a parceria de todas as instituições e destacou, ainda, que tem cobrado antecipação das ações.

“Trabalhamos com todos os cenários possíveis. Então, já pedi que minha equipe se antecipe para que possamos agir de forma efetiva o mais rápido possível. A prioridade é sempre atender às pessoas em primeiro lugar”, frisou.

Visualizações: 8