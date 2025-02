Fundhacre acompanha primeiro transplante osteocondral da Região Norte e se prepara para iniciar procedimento no Acre

A equipe do Serviço de Transplantes da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) participou, entre os dias 19 e 22 de fevereiro, de uma capacitação no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, Rondônia, com o objetivo de intensificar o conhecimento sobre transplante de tecido ósseo e alinhar fluxos de trabalho entre as instituições para expandir o acesso ao procedimento na Região Norte.

Durante a visita, a coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro; o responsável técnico pelos transplantes ósseos, Nelson Marquezine; a coordenadora do Centro Cirúrgico, Keiciane Oliveira; e a enfermeira Doriana Moreira acompanharam o primeiro transplante homólogo osteocondral de joelho realizado na Região Norte. Esse procedimento é um dos mais avançados na área, e consiste na transferência de um segmento de cartilagem com osso acoplado para tratar lesões graves no joelho, restaurando a estrutura e função da articulação.

Além disso, a equipe conheceu a estrutura do Serviço de Transplantes do Hospital de Base de Porto Velho, treinou os protocolos de armazenamento e manuseio dos tecidos e acompanhou a logística de solicitação e recebimento junto ao banco de tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), enquanto a Fundação se prepara para realizar seu primeiro transplante ósseo.

A Fundhacre é referência na realização de transplantes de fígado, rim e córnea, e recentemente recebeu autorização do Ministério da Saúde para realizar transplantes de tecido ósseo. Essa nova modalidade aumenta as possibilidades de tratamento para pacientes com lesões e fraturas complexas e doenças degenerativas, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros estados.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, falou sobre a expectativa para o início do transplante ósseo na Fundhacre: “Recebemos recentemente a habilitação para realizar o procedimento, mas é um processo que envolve várias fases para proporcionar uma cirurgia segura aos pacientes, e essa capacitação da nossa equipe é essencial para a melhoria contínua do atendimento à nossa população. O fato de eles estarem ao lado de uma equipe pioneira na Região Norte nesta modalidade de transplante, acompanhando de perto todo o processo e aperfeiçoando as técnicas, trará frutos muito positivos na oferta de serviços de alta complexidade no Acre”.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, vê a iniciativa como um marco na saúde pública da região: “Esse procedimento é um grande avanço para o nosso estado, e nosso compromisso é assegurar que o serviço seja implantado com segurança e qualidade. Estamos investindo na infraestrutura, na capacitação profissional e na integração com outros centros de referência para tornar esse procedimento uma realidade no Acre o quanto antes. É mais um grande avanço para o estado, sem contar que realizar os transplantes ósseos aqui reduz gastos públicos que seriam utilizados para o Tratamento Fora do Domicílio, além de reduzir o desgaste para os pacientes, permitindo o tratamento mais próximo de casa, como determina o governador Gladson Camelí”.

Valéria Monteiro ressaltou a importância do alinhamento com outras instituições: “Essa visita veio para firmar ainda mais parcerias entre os estados, contribuindo com conhecimentos que elevam a qualidade dos serviços da Fundhacre. Esse intercâmbio com o Hospital de Base de Porto Velho permitiu a troca de experiências e uma colaboração mais próxima entre os estados”.

Nelson Marquezine falou sobre como os pacientes serão beneficiados: “Muito em breve iremos realizar o primeiro transplante ósseo, de tecido músculo esquelético, pela ortopedia do Acre, trazendo grandes benefícios à população. Aqueles pacientes que precisavam se deslocar a grandes centros para realizar esse tipo de tratamento já não precisarão mais se locomover e ficar longe da família”.

A coordenadora do transplante ósseo do Hospital de Base de Porto Velho, enfermeira Thaís Santos, elogiou a iniciativa: “Foi muito gratificante receber a equipe de Transplante da Fundhacre. Durante a visita deles a Rondônia, realizamos a primeira cirurgia de transplante com tecido osteocondral na nossa unidade. A equipe pôde acompanhar todo o processo dos transplantes com tecido ósseo, o que foi extremamente enriquecedor”.

O governo do Estado, por meio da Fundhacre, segue se preparando para a realização dos primeiros transplantes de tecido ósseo no Acre, previstos para ocorrer entre o final de março e início de abril, conforme a disponibilidade dos tecidos. Com 530 transplantes realizados desde o início de seus programas, sendo 102 transplantes renais, 332 de córnea e 96 hepáticos, a Fundhacre reforça seu papel como referência em transplantes de alta complexidade na Região Norte.

