Governo amplia Comprac com inclusão das indústrias do setor de refrigeração





O governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e o Sindicato das Empresas de Ar-condicionado e Refrigeração (Sinear-AC) celebraram, na sexta-feira, 17, um acordo de inclusão do setor no Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias do Acre (Comprac). A inclusão das indústrias da área visa ampliar a iniciativa estatal, fomentar um maior número de segmentos econômicos possíveis e gerar mais emprego e renda.

Com isso, as empresas acreanas de refrigeração e climatização prestarão serviços de manutenção ou instalação para órgãos da administração pública estadual. A ação será formalizada com edital de credenciamento previsto para o mês de novembro, o que possibilitará o início das contratações já no primeiro semestre de 2026. Também será feita a adoção do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) para reforçar padrões técnicos de eficiência e segurança ambiental nos órgãos.

Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que a iniciativa solidifica ainda mais o Comprac, com instrumento efetivo de desenvolvimento industrial. “É mais uma prova de que o programa evolui com base nas demandas da nossa economia. Nosso compromisso é democratizar o acesso das empresas locais às compras públicas, simplificar os processos e criar um ambiente de negócios sólido, capaz de gerar emprego, renda e oportunidades à população de todo o Acre”, afirmou ele.

O presidente do Sinear, Carlos Sabino, comemorou o avanço e ressaltou que a inclusão do setor reflete a sensibilidade do governo em reconhecer a importância estratégica do segmento. “É uma conquista aguardada há muito tempo. O edital que será lançado em novembro vai permitir que as empresas locais participem diretamente das contratações públicas, o que significa mais trabalho, mais renda e uma distribuição mais justa das oportunidades no mercado de trabalho”, pontuou.

O Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias do Acre, criado pela Lei nº 3.495/2019, já consolidou a atuação de setores como moveleiro, confecções, alimentos e gráfico, se tornando um dos pilares da política industrial acreana. Com a ampliação, o governo reforça a estratégia de diversificação produtiva, estimulando o crescimento das indústrias genuinamente acreanas e promovendo o desenvolvimento econômico com base na inovação, eficiência e sustentabilidade.

The post Governo amplia Comprac com inclusão das indústrias do setor de refrigeração appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...