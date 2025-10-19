Corrida do Servidor reúne grande público em Cruzeiro do Sul e celebra o esporte como ferramenta de superação e saúde





O domingo foi de comemoração, superação e espírito esportivo em Cruzeiro do Sul. A tradicional Corrida do Servidor, promovida neste domingo, 19, pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), na arena do Juruá, reuniu um grande público de atletas e servidores públicos. A ação faz parte do calendário comemorativo alusivo ao Mês do Servidor Público, que valoriza aqueles que diariamente se dedicam a prestar serviços à população acreana.

Nos últimos anos, a corrida de rua tem ganhado cada vez mais adeptos no Acre. Além de ser um esporte acessível, ela se destaca por promover saúde física, mental e integração social. Em Cruzeiro do Sul, o evento já se tornou uma tradição aguardada, unindo profissionais de diferentes áreas em torno de um mesmo propósito: cuidar do corpo e da mente por meio do esporte.

Com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, os participantes mostraram disposição e entusiasmo do início ao fim. Entre os corredores, histórias de superação emocionaram o público. O servidor Marcos Brasil é um exemplo vivo do poder transformador da corrida. Ele relatou que o esporte foi fundamental para vencer a depressão e reencontrar um novo sentido para a vida.

“Eu encontrei na corrida uma forma de me curar. Antes, eu vivia sem ânimo, sem motivação, e o esporte me devolveu a alegria de viver. Hoje, cada quilômetro que corro é uma vitória pessoal”, destacou Marcos, emocionado.

O atleta Arlindo Nascimento completou o desafiador percurso de 21 km, demonstrando resistência e preparo. Já a servidora Vanusa Azevedo, que participou da prova de 5 km, ressaltou a importância da iniciativa:

“A corrida é um momento de confraternização e saúde. É muito bom ver tantos colegas e famílias participando, cuidando de si e celebrando juntos”, afirmou.

O evento também teve a participação de jovens atletas, como Gabriel Almeida, de apenas 12 anos, que completou o percurso com entusiasmo e orgulho.

“Quero continuar treinando para um dia correr os 21 km também, como meu pai que está aqui e é servidor público. A corrida me deixa feliz”, disse o garoto, arrancando aplausos do público.

Para o secretário adjunto de pessoal da Sead, Guilherme Duarte, a Corrida do Servidor é mais do que um evento esportivo — é uma ação de valorização do servidor e de incentivo à qualidade de vida.

“A corrida representa o cuidado que o governo tem com seus servidores. Ela promove saúde, integração e bem-estar, reforçando o compromisso de valorização de quem trabalha diariamente em prol da população acreana”, afirmou.

Premiação:

Categoria Geral – Servidor – 21KM – Masculino

1º Lugar

Nome: José Vinísson

2º Lugar

Nome: Fabrício Santiago

3º Lugar

Nome: Heverton Roberto

⸻

Categoria Geral – Servidor – 21Km – Feminino

1º Lugar

Nome: Amanda Sibelle

2º Lugar

Nome: Mainara Costa

3º Lugar

Nome: Rosineide Pereira

⸻

Categoria Geral – Servidor – 10KM – Masculino

1º Lugar

Nome: Amazonino da Silva

2º Lugar

Nome: Raimundo Nonato

3º Lugar

Nome: Luiz Gustavo

⸻

Categoria Geral – Servidor – 10KM – Feminino

1º Lugar

Nome: Maria Rufino

2º Lugar

Nome: Lonaina

3º Lugar

Nome: Vanderleia de Souza

⸻

Categoria Geral – Servidor – 5KM – Masculino

1º Lugar

Nome: Ronan de Melo

2º Lugar

Nome: João Aldo

3º Lugar

Nome: José Eliaipo

⸻

Categoria Geral – Servidor – 5KM – Feminino

1º Lugar

Nome: Celene de Souza

2º Lugar

Nome: Maria Aparecida

3º Lugar

Nome: Kelly Naiara



















