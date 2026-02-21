Governo amplia serviço aeromédico e entrega avião GranCaravan em Tarauacá





Fortalecendo a rede de saúde no interior do estado e garantindo maior agilidade nas operações de transporte aeromédico, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis realizaram, na tarde desta sexta-feira, 20, no Aeroporto de Tarauacá, a entrega oficial da aeronave GranCaravan 208B EX ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, e a ampliação do serviço aeromédico no estado. A nova estrutura operacional promete reduzir distâncias, acelerar atendimentos de urgência e emergência e reforçar o sistema de salvamento em todas as regiões do Acre.

O investimento total é de R$ 34 milhões, viabilizado com recursos próprios do Tesouro Estadual, além de parcerias institucionais com o Ministério Público do Trabalho de Rondônia (MPT/RO) e o Tribunal Regional do Trabalho de Rondônia (TRT/RO), com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e integração direta com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Durante o ato, Camelí destacou a importância do avanço para a saúde do Acre e principalmente do interior: “É importante destacar que dez minutos podem salvar uma vida. Essa conquista é resultado de um acordo entre o Corpo de Bombeiros e a Sesacre, com investimento de R$ 34 milhões na aquisição de uma aeronave nova, vinda diretamente da fábrica, totalmente equipada com UTI aérea e todos os recursos necessários para realizar a remoção de pacientes com rapidez, segurança e eficiência, reduzindo significativamente o risco de óbito. Deixo aqui minha gratidão a toda a equipe de governo e ao Corpo de Bombeiros, que se empenhou na elaboração do projeto e na viabilização dos recursos para tornar essa importante entrega realidade”.

Gladson Camelí ressaltou ainda que a ampliação do serviço reforça o compromisso da gestão com a interiorização da saúde.

“Mais uma vez, é importante deixar claro que 80% dos recursos são provenientes do Ministério Público do Trabalho e 20% da Sesacre, garantindo a viabilização do transporte aeromédico, tanto no deslocamento de pacientes do interior para a capital, quanto da capital para o interior, quando necessário. O que realmente importa é assegurar agilidade e rapidez no atendimento, para que nenhuma vida seja perdida. Vida é o nosso bem mais precioso”, completou.

A vice-governadora, Mailza Assis, corroborou: “Para a nossa região, considerando a dificuldade entre as distâncias, essa aquisição é extraordinária no sentido de salvar vidas e de ter mais eficiência no serviço de saúde e para outras necessidades, mais especificamente a aeronave vai suprir essa necessidade de transporte de paciente que precisa do atendimento na capital”.

O comandante-geral do CBMAC, coronel Charles Santos, ressaltou a importância operacional da aeronave para as missões de salvamento e transporte aeromédico.

“O CBMAC atua de forma integrada com a Saúde e demais órgãos estaduais. A chegada dessa aeronave fortalece nossa capacidade técnica e operacional, garantindo mais eficiência nas missões e maior segurança para a população acreana”, afirmou.

Ampliação estrutural e investimento direcionado a salvar vidas

Fruto de investimento de R$ 34 milhões, com recursos do Tesouro Estadual e apoio do MPT/RO e do TRT/RO, a iniciativa fortalece o serviço aeromédico no Acre. A ampliação moderniza a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Saúde, garantindo mais agilidade e eficiência nos atendimentos, especialmente em regiões de difícil acesso.

Um dos momentos mais emblemáticos do evento foi a realização da primeira ocorrência real de transporte aeromédico com a nova aeronave. Um paciente do município de Tarauacá foi regulado pela Central de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), atendido pela equipe aeromédica no aeródromo e transferido para Rio Branco, marcando oficialmente o início das operações com a GranCaravan 208B EX.

A nova aeronave passa a integrar a estrutura operacional do CBMAC, responsável pela coordenação do serviço aeromédico em parceria com a Sesacre. O equipamento amplia a capacidade de resposta em um estado marcado por extensas áreas territoriais e comunidades isoladas.

A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, profissionais da saúde e membros da comunidade local. A ampliação dos serviços aeromédicos consolida o compromisso do governo estadual com a modernização da saúde pública e com a melhoria do atendimento à população do interior.



































The post Governo amplia serviço aeromédico e entrega avião GranCaravan em Tarauacá appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...