Procuradoria-Geral do Estado promove oficina sobre diversidade e reforça compromisso institucional com a equidade e respeito





A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC), por meio do Comitê de Promoção da Equidade, Diversidade e Bem-Estar Institucional, promoveu, na manhã desta sexta-feira, 20, oficina de Diversidade Cultural e Respeito à Pluralidade para servidores e colaboradores da instituição.

A iniciativa integra o Projeto nº 10 do Planejamento Estratégico da PGE, que tem como objetivo fortalecer a integração entre servidores e contribuir para a melhoria do clima organizacional.

A programação foi aberta pelo coordenador do Comitê e chefe da Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida, Inauã Rodrigues, que destacou a importância de consolidar, no âmbito institucional, práticas voltadas à promoção da equidade e do respeito às diferenças.

“Promover a diversidade e o respeito à pluralidade é uma responsabilidade institucional. Quando fortalecemos o diálogo e reconhecemos as diferenças, contribuímos diretamente para um ambiente de trabalho mais saudável, colaborativo e produtivo. Esta oficina representa um passo importante na consolidação de uma cultura organizacional baseada na equidade, na escuta ativa e no respeito mútuo”, destacou o coordenador.

A oficina foi conduzida pelo chefe da Divisão de Promoção dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+ da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre, Germano Marino. Com mais de 25 anos de atuação na promoção dos direitos humanos, o palestrante apresentou reflexões sobre diversidade cultural, respeito à pluralidade social e identitária e a importância de ambientes institucionais inclusivos.

“A PGE/AC trouxe para seus servidores um assunto de grande relevância, que é o letramento voltado ao atendimento e à convivência com a população LGBTQIAPN+ e suas interseccionalidades, sejam elas relacionadas à raça, à geração, às pessoas com deficiência ou às diferentes crenças religiosas. Essa atividade promove reflexão e contribui para que a instituição se torne cada vez mais inclusiva, o que fortalece a instituição”, reforçou Germano.

A servidora Mayara Lima destacou que o palestrante abordou o tema de maneira didática, sensível e esclarecedora, facilitando a compreensão e estimulando a reflexão dos participantes. Segundo ela, o conhecimento compartilhado deve ser aplicado não apenas no ambiente de trabalho, mas também nas relações cotidianas, contribuindo para uma convivência mais respeitosa e inclusiva.

O servidor Lucas Magalhães também enfatizou a importância da temática. “Foi um conteúdo de extrema relevância no ambiente institucional por abordar temas como diversidade e valores fontes do nosso ordenamento jurídico como dignidade da pessoa humana e cidadania”.

Com a realização da oficina, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) reafirma seu compromisso com a promoção da equidade, da diversidade e do bem-estar institucional, investindo em ações que contribuam para um ambiente organizacional mais respeitoso, inclusivo e alinhado aos princípios da igualdade e da dignidade humana.

