Governo anuncia ampliação de leitos clínicos para reforçar rede de assistência hospitalar

Com foco na ampliação da rede e no compromisso com a saúde da população, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), abriu, nesta sexta-feira, 13, seis novos leitos clínicos na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), para dar suporte à crescente demanda de internações oriundas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A iniciativa, que se soma também à abertura de outros 10 leitos na maternidade Bárbara Heliodora, visa ampliar a capacidade de retaguarda da rede estadual neste período sazonal, em que há aumento natural na demanda por atendimentos diversos, como de doenças respiratórias, infecciosas e outras síndromes. Os novos leitos já estão prontos para uso e representam um reforço estratégico à estrutura hospitalar do estado.

“Estamos antecipando medidas para garantir que nenhum paciente deixe de receber assistência. Esses novos leitos fortalecem nossa retaguarda e refletem o compromisso da gestão em agir com planejamento e responsabilidade, dando vazão a uma variedade de casos devido à alta demanda – como no Pronto Socorro e Unidades de Pronto Atendimento, enquanto as equipes das demais unidades se concentram nas urgências e emergências”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, também celebrou o avanço e reforçou a importância da integração entre Sesacre e Fundação Hospitalar. “É mais um passo rumo ao fortalecimento da parceria entre Sesacre e Fundhacre, que reafirma nosso entendimento de que os pacientes não são de ‘A’ ou ‘B’, mas sim do sistema de saúde. Por isso, estamos unidos para enfrentar os desafios que se impõem e contamos com o apoio de todos os profissionais que se dedicam diariamente ao cuidado com os pacientes, uma vez que a Fundhacre é uma unidade terciária que já naturalmente familizarizada com casos de alta complexidade”, afirmou.

A medida faz parte do conjunto de ações emergenciais para reestruturar os fluxos hospitalares durante o período de emergência em saúde pública no Acre.









