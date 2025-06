Nota pública sobre a divulgação dos resultados do concurso da Educação

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), informa que a publicação dos resultados, dos gabaritos definitivos, das folhas de respostas e das manifestações aos recursos estará disponível para consulta individual a partir das 15h desta sexta-feira, 13, no site da banca organizadora, Instituto Nosso Rumo, onde cada candidato poderá acessar suas notas.

A publicação ainda não foi veiculada no Diário Oficial do Estado por questões operacionais. No entanto, os resultados serão liberados para consulta conforme o cronograma, sendo que a versão definitiva será publicada em um DOE Extra o mais breve possível.

Reitera-se o nosso compromisso com a transparência, a lisura e a isonomia na condução do certame, em conformidade com os princípios que regem a administração pública, visando garantir um procedimento justo, correto e legítimo para todos os candidatos.

Paulo Roberto Correia da Silva

Secretário de Estado de Administração

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

