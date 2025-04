Governo anuncia pagamento de prêmio que valoriza mais de 3,4 mil servidores estaduais

O governador do Estado do Acre, Gladson Camelí, anunciou nas primeiras horas desta terça-feira, 22, o pagamento do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP) para os integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além de gestores de políticas públicas e especialistas executivos. O anúncio foi feito pelas redes sociais do governo.

Por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), o pagamento contempla um total de 3.471 servidores. O valor global do prêmio é de R$ 7.844.351,61, com pagamento previsto para o mês de abril.

Destinado a reconhecer o trabalho e o empenho dos servidores públicos, o VDP tem como objetivo incentivar o desenvolvimento contínuo e valorizar aqueles que atuam de forma comprometida, contribuindo diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida da população acreana.

A iniciativa reconhece a relevância da atuação e da liderança desses profissionais no desempenho de atividades essenciais ligadas à gestão pública, à segurança e à mobilidade urbana.

O governador destacou a importância desse reconhecimento para os servidores: “Este prêmio reflete o reconhecimento pelo trabalho dedicado dos nossos servidores e é um estímulo para que continuem oferecendo um serviço de excelência à população acreana. O Prêmio VDP é um incentivo à melhoria contínua e ao desenvolvimento profissional dos nossos agentes públicos”, afirmou.

Com a concessão do Prêmio VDP, o governo do Acre reitera seu compromisso com o fortalecimento da administração pública e com o estímulo ao crescimento dos seus servidores, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento profissional e ao aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.

