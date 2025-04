Hospital Geral Ary Rodrigues recebe novos equipamentos para o fortalecimento da saúde em Senador Guiomard

Localizado no município de Senador Guiomard, cidade popularmente conhecida como Quinari, o Hospital Geral Ary Rodrigues é uma das referências no atendimento ao público na região. Nas últimas semanas, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), fez investimentos para a melhoria do serviço ofertado à população, com a entrega de novos equipamentos para fortalecer o compromisso com os pacientes.

Ao todo, 10 macas hospitalares, com um colchão cada, foram entregues à unidade. Além disso, diversos outros materiais de suporte também foram recebidos pela administração, como: suporte de soro, eletrocardiograma, carrinho para transporte de cilindros, ventiladores pulmonares, otoscópio e laringoscópio.

O titular da Sesacre, Pedro Pascoal, afirmou que esses investimentos fazem parte do processo de interiorização da saúde: “Uma das principais bandeiras do governador é levar a saúde até as pessoas, na tentativa de evitar que elas se desloquem de seus municípios para realizar um atendimento que pode ser feito perto de casa. Com essas novas aquisições para o Ary Rodrigues, certamente a população do Quinari só tem a ganhar, e a estrutura da unidade só tende a melhorar cada vez mais”.

De acordo com a gerente-geral, Gabriela Silva, todo o apoio dado pelo governador Gladson Camelí e pelo secretário Pedro Pascoal reforça a sensibilidade e o comprometimento do Estado com os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Senador Guiomard.

“É com imensa alegria que recebemos diversos equipamentos que fortalecerão significativamente os atendimentos em nosso Hospital Ary Rodrigues. Este gesto representa mais do que investimentos, demonstra cuidado, respeito e atenção com os nossos pacientes”, declarou.

Impulso no Opera Acre

O programa Opera Acre tem se consolidado como uma estratégia eficaz para reduzir as filas de espera por cirurgias eletivas no estado. Em 2024, a iniciativa ultrapassou a marca de 14 mil procedimentos realizados, beneficiando pacientes em diversos municípios, incluindo Plácido de Castro, Brasileia, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

O município de Senador Guiomard está entre as cidades contempladas pelo programa. No Hospital Geral Ary Rodrigues são realizados, em média, 280 procedimentos cirúrgicos por mês. As cirurgias são ofertadas semanalmente, de segunda-feira a sábado. De acordo com a gerente-geral, os procedimentos mais comuns envolvem as áreas de cirurgia geral, ginecologia e urologia.

Com a chegada de novos materiais, o Opera Acre vai ter ainda mais estrutura para manter, e possivelmente ampliar, a oferta de cirurgias na unidade, garantindo não só o possível aumento no número de procedimentos realizados, mas também proporcionando mais conforto e segurança para os pacientes durante os atendimentos.

A melhoria na infraestrutura da unidade reflete diretamente na qualidade do serviço prestado, permitindo que mais pessoas, de diversas localidades, tenham acesso a procedimentos essenciais. O apoio constante do governo do Estado assegura a continuidade e o aprimoramento do programa, que já é responsável por uma significativa redução nas filas de espera para cirurgias eletivas.

“Que esse apoio do governo continue rendendo frutos e levando mais dignidade à população do nosso Quinari. Deixo aqui meu obrigada por acreditarem no nosso trabalho”, concluiu Gabriela Silva.

