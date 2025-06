Governo convoca profissionais aprovados em seletivos para a Educação Especial

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado (DOE), dois editais de convocação para a entrega de documentos e assinatura de contrato de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados voltados à Educação Especial. As convocações abrangem profissionais aprovados em seleções anteriores, destinadas ao atendimento temporário da rede estadual de ensino.

O Edital nº 074 Sead/SEE, refere-se ao processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023 e convoca professores e assistentes educacionais classificados para atuação nos municípios de Brasileia, Sena Madureira e Tarauacá. Os cargos são para Professor P1 – Mediador e Assistente Educacional, voltados ao atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência ou necessidades específicas.

Já o Edital nº 042 Sead/SEE/ESPECIAL, convoca candidatos aprovados no processo seletivo específico para contratação por análise de títulos. Os profissionais atuarão nos municípios de Epitaciolândia (zona urbana) e Porto Acre (zona rural), nas funções de Mediador P1 e Assistente Educacional.

Os convocados devem comparecer para apresentação da documentação exigida até o dia 7 de julho de 2025, das 7h30 às 13h30, nos núcleos de educação das respectivas cidades. A lista de documentos inclui itens como RG, CPF, título de eleitor, comprovante de qualificação, certidões negativas, autodeclarações e atestado médico pré-admissional, além de certificados específicos de formação na área da Educação Especial.

Todas as declarações necessárias estão disponíveis no site da Sead. Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura, pelo telefone (68) 3213-2331, ou com a Sead, pelo e-mail: [email protected].

