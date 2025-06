Governo do Acre acompanha evolução clínica de recém-nascida transferida para centro de referência em queimaduras

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), segue acompanhando de perto o tratamento da recém-nascida transferida para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG). Após a chegada à unidade, na madrugada desta quinta-feira, 26, a bebê foi avaliada por uma equipe médica especializada.

De acordo com informações repassadas pela equipe local, os especialistas trabalham com a hipótese de queimaduras, diante das características clínicas observadas na pele da paciente. A recém-nascida já foi avaliada por profissionais da cirurgia plástica do CTQ, cirurgia vascular e referência técnica estadual mineira em pediatria.

O complexo hospitalar onde está internada é o maior centro de urgência do estado de Minas Gerais, dividido em dois prédios: um deles destinado exclusivamente à pediatria especializada, incluindo referência para doenças raras como epidermólise bolhosa.

A equipe mineira, com vasta experiência em casos de alta complexidade, segue empenhada em oferecer todo o cuidado necessário à recuperação da paciente.

“Nós estamos em contato contínuo com a equipe do Hospital João XXIII e já recebemos o primeiro boletim informando que a bebê foi avaliada por equipes especializadas. Estão, sim, considerando a hipótese de queimadura, diante das características da pele da neném. É importante salientar que seguimos monitorando para que os pais e a bebê continuem recebendo o melhor tratamento possível. Estamos confiantes na recuperação da recém-nascida, uma vez que a unidade é referência nacional no tratamento de grandes queimaduras, inclusive na pediatria”, afirmou Ana Cristina Moraes, secretária adjunta de Atenção à Saúde da Sesacre.

Em nota, o Governo do Acre reforçou que, desde os primeiros sinais de agravamento do quadro clínico da recém-nascida, tem atuado com prioridade, sensibilidade e responsabilidade para garantir a assistência necessária à criança e o acolhimento à família. Após ser transferida da maternidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, a bebê recebeu acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e passou por diversos exames clínicos e laboratoriais, incluindo painel genético – cuja análise deve ser concluída em até 40 dias, com o objetivo de contribuir com a elucidação do diagnóstico.

Paralelamente, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração rigorosa do ocorrido. A profissional responsável foi afastada do serviço como medida cautelar durante o curso do processo, e a Sesacre defende que, confirmada qualquer conduta inadequada, haja punição rigorosa nos termos da lei.

Diante da complexidade do caso, a Sesacre articulou com o Governo de Minas Gerais a transferência da recém-nascida para o Hospital João XXIII — maior Centro de Tratamento de Queimaduras do Brasil e referência nacional em casos de alta complexidade. A escolha da unidade levou em conta a segurança da paciente e a excelência no cuidado que o caso exige.

Toda a logística da transferência foi coordenada pelo governo do Acre, garantindo o transporte seguro e estável da criança até a capital mineira em uma aeronave pressurizada bimotor com total estrutura de transporte aeromédico, um King Air C90. Mesmo com a paciente fora do estado, a presença do Acre continua: um psicólogo da rede estadual foi designado para acompanhar a família em Belo Horizonte e oferecer suporte emocional neste momento tão delicado.

A parceria entre os governos do Acre e de Minas Gerais tem sido essencial para assegurar a continuidade do tratamento em um ambiente de excelência, reafirmando o compromisso com a vida, com a dignidade da criança e com o cuidado humanizado.

