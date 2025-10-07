



Por Aniely Cordeiro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), tornou pública, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 7, a homologação das matrículas no Curso de Formação para os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito.

A lista de candidatos está organizada em ordem alfabética, por cargo, nome e número de inscrição. As matrículas foram oficialmente homologadas a partir do dia 7 de outubro de 2025, em ato conjunto da Sead e do Detran/AC.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44)3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou também por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.brwww.institutoaocp.org.br.

The post Governo divulga homologação das matrículas do Curso de Formação do Detran appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...