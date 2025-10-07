Noticias da Fonteira

Acre

Governo divulga homologação das matrículas do Curso de Formação do Detran

out 7, 2025


Por Aniely Cordeiro

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), tornou pública, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 7, a homologação das matrículas no Curso de Formação para os cargos de Agente de Autoridade de Trânsito e Examinador de Trânsito.

A lista de candidatos está organizada em ordem alfabética, por cargo, nome e número de inscrição. As matrículas foram oficialmente homologadas a partir do dia 7 de outubro de 2025, em ato conjunto da Sead e do Detran/AC.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44)3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, de segunda a sexta-feira úteis, das 8h às 17h (horário de Brasília) ou também por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.brwww.institutoaocp.org.br.

