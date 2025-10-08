



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informa que o exame toxicológico realizado pela Polícia Técnico-Científica do Acre não detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente de Rondônia que está internada em Rio Branco com suspeita de intoxicação exógena.

A paciente segue em tratamento na Fundhacre, acompanhada por uma equipe multiprofissional, que permanece dedicada à sua recuperação.

Em relação ao caso notificado em Rio Branco, referente ao paciente do sexo masculino, o exame clínico e a evolução do quadro permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. O paciente recebeu alta médica e se recupera bem em casa dos sintomas apresentados.

Dessa forma, cabe salientar que o Acre não apresenta, neste momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de intoxicação por metanol. O governo do Estado reforça que todas as medidas de vigilância e acompanhamento permanecem ativas, reafirmando o compromisso com a transparência e o cuidado à saúde da população.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

Soron Angélica Steiner

Presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo

The post Nota pública sobre resultado de exame toxicológico e atualização de caso suspeito de intoxicação por metanol no Acre appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...