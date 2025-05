Governo do Acre anuncia R$ 48 milhões para pavimentação de ramais e aquisição de insumos para obras

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), recebeu nesta quinta-feira, 15, uma comitiva de prefeitos, vereadores e o senador Márcio Bittar, na sede da autarquia, em Rio Branco, para o anúncio de R$ 48 milhões em emendas parlamentares. Os recursos, destinados ao Deracre pelo senador Márcio Bittar, serão aplicados na pavimentação de ramais e na aquisição de insumos para obras, fortalecendo a infraestrutura rural e o setor produtivo em municípios estratégicos do estado.

A reunião contou com a participação dos prefeitos Tião Bocalom (Rio Branco), Rodrigo Damasceno (Tarauacá), Zequinha Lima (Cruzeiro do Sul), Zé Luiz (Mâncio Lima) e Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), além de vereadores e outras autoridades locais.

Para o governador Gladson Camelí: “o governo tem compromisso com quem vive e trabalha na zona rural. Esse recurso vai garantir melhorias reais nos ramais e ajudar na execução das obras que os produtores tanto precisam para escoar sua produção com dignidade”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a relevância dos investimentos para o cumprimento das metas do governo estadual. “Esse recurso vem para fortalecer ainda mais o trabalho que o governador Gladson Camelí tem determinado ao Deracre, de garantir melhorias nas estradas e no escoamento da produção. Agradecemos ao senador Márcio Bittar por sua parceria com o Acre, viabilizando esses R$ 48 milhões que transformarão a realidade das comunidades rurais”, afirmou.

O senador Márcio Bittar também destacou o compromisso com o desenvolvimento do estado. “Esses recursos vão garantir a pavimentação de ramais e a aquisição de insumos, promovendo o acesso e apoiando o agricultor na comercialização de seus produtos”, declarou.

O investimento é destinado ao Deracre para atender os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo. Em parceria com as prefeituras, o departamento será responsável pelo planejamento técnico e execução das ações, priorizando a infraestrutura rural e o fortalecimento da economia local.

O governo do Acre reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população, por meio de parcerias estratégicas e investimentos que impactam diretamente as comunidades.

