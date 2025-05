Vice-governadora Mailza prestigia ato cívico pelos 49 anos de emancipação política de Assis Brasil

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, participou na noite desta quarta-feira, 14, do ato cívico em comemoração aos 49 anos de emancipação política de Assis Brasil. A celebração foi realizada na região de tríplice fronteira, no Alto Acre, e reuniu autoridades municipais, estaduais e militares, além de lideranças comunitárias, estudantes e a população local.

O evento foi marcado pelo tradicional desfile cívico-militar, com a participação das escolas da rede pública de Assis Brasil, de Iñapari (Peru) e do Exército Brasileiro, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho da comunidade. Para Mailza, a presença do governo estadual nas festividades representa o compromisso com o fortalecimento dos municípios fronteiriços e o reconhecimento da importância histórica e estratégica de Assis Brasil.

A vice-governadora elogiou o trabalho temático organizado pelas escolas municipais e estaduais, que apresentaram temas voltados ao meio ambiente, com destaque para as cheias e secas enfrentadas pelas cidades da região. Segundo a gestora, a educação ambiental tem papel fundamental na formação cidadã e na conscientização sobre os desafios climáticos que afetam diretamente a vida da população do Acre.

“Celebrar os 49 anos de Assis Brasil é reafirmar nosso compromisso com a identidade e a soberania desta região. Este município é porta de entrada do Acre e do Brasil e merece toda atenção do Estado. Trago aqui um abraço do governador Gladson Camelí, que tem um olhar especial pelo município”, acrescentou a vice-governadora.

Durante o desfile, alunos da Escola Rural Joaquim Cardila, em ato simbólico pelo reflorestamento da Amazônia, ofereceram mudas de mogno à vice-governadora, ao prefeito Jerry Correia, ao deputado estadual Tadeu Hassem e ao prefeito de Iñapari, Dario Copa. O gesto emocionou o público presente.

Jerry Correia falou sobre a importância da parceria entre o Estado e o município e a integração com o Peru, manifestada durante o desfile cívico. A banda de música da Escola Secundária de Iñapari tocou os parabéns em frente ao palanque oficial montado na Praça Soldado Marinho. “A participação do governo no ato integra o calendário de celebrações que visam fortalecer os laços entre o poder público e as comunidades do interior, promovendo integração e valorização cultural”, disse o gestor.

Sobre Assis Brasil

O município leva o nome de Joaquim Francisco de Assis Brasil, importante diplomata e político brasileiro que participou da assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, acordo que incorporou o Acre ao território nacional após o fim do conflito com a Bolívia. A cidade foi oficialmente emancipada no dia 14 de maio de 1976, pela Lei Estadual nº 588. Anteriormente, fazia parte do município de Brasileia.

Participaram ainda do ato cívico os prefeitos Edvaldo Teles, do Bujari, e Carlos Armando de Souza Alves, de Brasileia.





















































