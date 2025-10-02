Governo do Acre avança com manutenção na Unidade de Gestão Ambiental Integrada da Floresta Estadual do Antimary





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), prossegue com os serviços de manutenção na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) Floresta Estadual do Antimary, localizada no município do Bujari. Os trabalhos estão 70% concluídos.

A entrada principal do prédio foi reformulada, com a construção da nova escada de alvenaria e a aplicação de revestimento cerâmico em pisos e paredes.

O gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes, esteve no local nesta quarta-feira, 1°, e ressaltou a importância da intervenção. “As Ugais funcionam como um centro de apoio para atividades de monitoramento, fiscalização e conservação ambiental, além de serem um ponto de contato do governo com as comunidades dessas áreas de conservação. Avançamos bem e estamos mais próximos de entregar esta Ugai revitalizada, contando com melhor infraestrutura e conforto.”, frisou.

Há diversos serviços já finalizados, como o reparo na cobertura, a instalação do forro de madeira, a substituição do piso de madeira, a construção de novas escadas e a recuperação do guarda-corpo e da calçada que interliga os blocos.

“Diversas políticas públicas dependem desses espaços para acontecer. Por isso, agradecemos o apoio que a Seop tem dado nas reformas, que trazem benefícios tanto para os servidores quanto para a população”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho.

De acordo com o engenheiro civil e fiscal responsável pelos serviços, Fernando Santos, os trabalhos em andamento incluem reparos na parte elétrica, ajustes em paredes de madeira e a conclusão do sistema hidrossanitário do bloco dos banheiros.

“O serviço está avançando dentro do cronograma previsto e a expectativa é que as manutenções sejam concluídas em breve, garantindo segurança e conforto para toda a unidade”, afirma.

